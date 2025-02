Juan Manuel Santos, primer doctor honoris causa del Campus Iberus

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident de Colòmbia i Premi Nobel de la Pau el 2016, Juan Manuel Santos, ha estat investit com a primer doctor honoris causa del Campus Iberus, conformat per les universitats de Lleida, Saragossa, la Rioja i Navarra. Es tracta d’una distinció “històrica” perquè és la primera vegada que quatre universitats acorden atorgar aquest reconeixement de forma simultània. Santos ha rebut la distinció com un “mandat” per continuar buscant “per tots els mitjans” la pau al món, en un moment en què hi ha més de 130 conflictes armats arreu del planeta. L’acte també ha servit per refermar el compromís d’unió de les universitats de la vall de l’Ebre, que rebran 283 nous professors, dels quals 42 aniran a la Universitat de Lleida (UdL).

Santos ha remarcat que rep la distinció del Campus Iberus com un “mandat” per continuar buscant per “tots els mitjans” la pau al món. El primer honoris causa d’aquest campus que agrupa quatre universitats, ha remarcat que mai s’ha de deixar de buscar la pau, tant en els conflictes bèl·lics, com en la naturalesa, que ha definit com un altre dels grans “desafiaments” que hi ha actualment. L’ex mandatari colombià ha tornat a reiterar la importància de l’inici de negociacions per acabar amb la guerra a Ucraïna i ha insistit de nou en la necessitat que hi prenguin part tant Europa com Ucraïna.

El rector de la UdL, Jaume Puy, ha volgut agrair el suport per al Campus Iberus que permet posicionar la universitat lleidatana al món i promocionar investigació i projectes. Ho ha definit com una estratègia adequada per aconseguir l’excel·lència i també ha remarcat que aquesta forma de funcionar ha de passar per “col·laborar abans de competir”.

El secretari d’Estat d’Universitats, Juan Cruz, ha posat èmfasi en el programa d’incorporació de professionals de docència i investigació a la universitat que fomenta el govern espanyol amb un total de 5.600 professors que s’incorporaran a les universitats de l’Estat. L’executiu sufragarà els contractes durant 6 anys d’aquests docents per un valor de 900 MEUR per a 3.400 professors, mentre que la resta, uns 2.200 se’n farà càrrec les comunitats autònomes. Per a les 4 universitats del Campus Iberus, hi haurà 283 professors nous i adjunts a doctorand amb un finançament de 40 MEUR. A Lleida n’hi pertocaran 42, dels quals 25 seran finançats per l’Estat i la resta per la Generalitat.