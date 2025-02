Santos proclama a Lleida que "fer la pau és més difícil que la guerra" abans de ser investit Honoris Causa

L'expresident de Colòmbia i Premi Nobel de la Pau Juan Manuel Santos, que ha estat investit Doctor Honoris Causa pel Campus Iberus a Lleida, ha dit en una roda de premsa prèvia que "fer la pau es més difícil que fer la guerra, es necessita més coratge i determinació per aconseguir consensos". Ha afegit que la pau "és l'objectiu de tota societat i la lluita més noble que existeix". Com ja va fer ahir, ha celebrat les converses de pau entre els EUA i Rússia, però ha reiterat que Ucraïna i la Unió Europea hi han de participar. Així mateix, ha recordat que actualment hi ha 180 conflictes armats a tot el món i que rep aquesta distinció del Campus Iberus -integrat per la Universitat de Lleida i les públiques de Saragossa, Navarra i La Rioja- "com un mandat per a seguir lluitant per la pau al món i ho portaré la resta dels meus dies".

Juan Manuel Santos en el moment de ser investit Doctor Honoris Causa pel Campus Iberus a Lleida.Amado Forrolla

Per la seua part, la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha elogiat el Campus Iberus destacant que simbolitza el compromís amb la investigació, la col·laboració, el diàleg i l'excel·lència acadèmica i que Santos representa la filosofia de les universitats públiques.

D'altra banda, el secretari d'Estat d'Universitats, Juan Cruz Cigudosa, ha manifestat que juntament amb la Generalitat finançaran la incorporació de 42 investigadors i professors per la UdL pels propers sis anys i que en tot el Campus Iberus n'incorporaran 284.

I el rector de la UdL, Jaume Puy, ha afirmat que les millors armes són les paraules i els arguments i que la feina del Campus Iberus ajuda a arribar a l'excel·lència universitària i ha reivindicat aquesta col·laboració per a que la ciència i el coneixement ajudin a avançar cap al progrés