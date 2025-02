Desallotjament urgent del bloc del carrer del Nord esquerdat per l’obra del costat

Una quinzena de veïns del número 3 del carrer del Nord de la ciutat de Lleida van ser desallotjats d’urgència ahir a primera hora de la tarda a l’agreujar-se les esquerdes que van aparèixer als seus domicilis i al bar de la planta baixa arran de l’inici d’unes obres al solar adjacent, a rambla Ferran, tal com va avançar aquest diari. Un tècnic municipal de guàrdia va acudir a inspeccionar el bloc, va determinar risc imminent al detectar que l’estructura corria risc de col·lapse i va ordenar desallotjar-lo.

La inspecció es va fer arran d’una trucada dels veïns a la Guàrdia Urbana, que va fer el desallotjament i seguidament va manar tapiar la porta d’entrada a l’escala, per evitar que hi entrin okupes. “Han vingut a veure les esquerdes i han dit que hi havia perill i que havíem de sortir immediatament de l’edifici. Només hem pogut entrar a agafar dos o tres mudes i cap al carrer. Ha estat horrorós, però almenys ho podem explicar”, va relatar una veïna. Va recordar que portaven un mes i mig denunciant la perillositat de les esquerdes, que han anat augmentant amb el pas dels dies i el desenvolupament d’una obra annexa. “Divendres passat es va sentir un catacrac i avui (per ahir) he sortit a passejar la gosseta i quan he tornat no podia tancar la porta. A casa tinc ara esquerdes de dos dits d’ample”, va detallar, i va subratllar que “si no arriba a sortir publicada la notícia i ningú no fa res, podria haver caigut la casa amb nosaltres dins”.

L’assegurança de la comunitat de veïns es va fer càrrec del reallotjament provisional en establiments hotelers, sense que els afectats sabessin si podrien tornar o no a les seues cases més endavant. “Ens han dit que primer han de reforçar l’obra que estan fent al costat i després, arreglar els nostres pisos”, va indicar una afectada. Des de la companyia d’assegurances, Tot Gestió, van explicar que “la companyia cobreix tota l’estada en un hotel o en una altra casa per un màxim d’un any” i van indicar que “tot ho ha de tramitar l’administrador de la comunitat o el propietari dels habitatges, ja que n’hi havia alguns de lloguer”. Van detallar que dos dels set pisos de l’immoble estaven desocupats i van subratllar que un dels veïns ja va anar a les seues oficines al gener alertant que “l’edifici estava a punt de caure”. Així mateix, van afirmar que almenys un gat i un canari es van quedar tancats a les cases i no han permès als amos pujar a buscar-los ”.

La Paeria, a instàncies dels veïns, ja havia inspeccionat l’immoble el 15 de gener passat i en aquell moment va considerar que no existia risc imminent. Ahir, al revisar de nou el bloc, va constatar que existia risc de caiguda i en va ordenar el desallotjament. Va assegurar que l’edifici serà declarat en ruïna imminent i que donarà un termini d’uns dies a la propietat perquè procedeixi a la demolició o bé l’executarà de manera subsidiària. L’actuació ha comportat també que quedi tallat el trànsit al tram del carrer Nord entre la rambla Ferran i el carrer Comerç. L’immoble afectat té set habitatges, cinc dels quals estaven habitats per un total de quinze persones, dotze adults i tres menors. Dos pisos estaven deshabitats. Els serveis socials han ofert suport a les persones afectades, però han pogut coordinar el reallotjament en establiments hotelers a través de l’assegurança de la comunitat. Aquest diari no va poder localitzar el constructor de l’obra del solar annex.