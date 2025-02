Rebaixa del cànon de la concessió per al centre de culte a Els Frares

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha acordat rebaixar el cànon previst inicialment per a la concessió d’una finca de 8.429 m² entre els carrers D, L, S i E del polígon Els Frares destinada a la construcció d’un centre de culte. En un primer moment, va anunciar que seria de 61.156,35 euros anuals, mentre que en la comissió de Gestió de la Ciutat d’ahir es va informar que sortirà a licitació per un mínim de 40.054,05 i es manté la concessió per a 50 anys. Així, estima només parcialment les al·legacions presentades per la comunitat musulmana Ibn Hazm, que fa anys que resa en pavellons de Fira de Lleida i que es va mostrar disposada a optar a la concessió per construir una mesquita si s’atenien a la seua petició d’allargar el termini de la concessió i reduir el cànon.

La comissió va informar també del nou plec de condicions per licitar una altra vegada la concessió d’una finca del número 2 del carrer Josep Pallach de Pardinyes per a la construcció d’una residència i centre de dia, com reclamen els veïns, després que el primer concurs quedés desert. Per facilitar que es presentin ofertes, la Paeria inclou la possibilitat d’incorporar cohousing, sènior living, habitatges col·laboratius i residències de cura mútua. Si el licitador planteja habitatges dotacionals, serà necessari tramitar un pla especial urbanístic. El cànon anual mínim serà de 97.288,08 euros (l’anterior era de 94.787). L’expedient es votarà en el ple, igual que les condicions del nou contracte de neteja i recollida d’escombraries, que el consistori preveu que entri en vigor l’1 de gener. La comissió de demà informarà d’una pròrroga de 3 mesos del contracte actual. El Comú va qüestionar que el nou contracte permeti complir els objectius de recollida selectiva i va demanar més desplegament del porta a porta.

Així mateix, la comissió d’ahir va informar de la licitació de la millora del paviment dels departaments de Sant Miquel i Sant Josep del cementiri i l’adquisició dels bancs, fonts i escales, amb un pressupost de 158.553,84 euros, així com la instal·lació de vint-i-sis càmeres de seguretat. També es va explicar la cessió d’una finca a Cavallers al costat de l’Oratori dels Dolors per a polítiques d’habitatge i de 25 vehicles a Cuba.