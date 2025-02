Arrestats dos vegades en menys d’una setmana per assalts violents

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys tres dels cinc joves que la Guàrdia Urbana ha arrestat per un assalt violent a dos homes que hi va haver dimecres a la nit a Cappont, com va avançar SEGRE ahir, ja van ser detinguts per una altra agressió amb arma blanca divendres de la setmana passada al Barri Antic, on van atacar un veí que va patir un tall d’uns 15 centímetres al rostre, segons ha pogut saber aquest diari de fonts solvents. La Urbana va arrestar dimecres quatre dels suposats autors i ahir a la nit un cinquè implicat, recuperant un mòbil sostret.

Val a recordar que el primer cas es va produir divendres passat quan un home de 29 anys va ser agredit per diversos individus al carrer Sant Carles. Va patir un tall d’uns 15 centímetres. Amb la descripció que va fer la víctima, tres dels sospitosos van ser arrestats dissabte a la nit i el quart diumenge a la tarda, tots al carrer Boters. Els investigats van passar a disposició dilluns davant del jutjat de guàrdia de Lleida, que va decretar-ne la posada en llibertat amb càrrecs.

La segona agressió es va produir a les 22.00 hores de dimecres a l’avinguda de les Garrigues, a l’altura de la plaça Bores. Diversos individus armats amb navalles, pals i pedres van atracar dos homes. A conseqüència de l’agressió, un d’ells va patir talls a una cama i una mà i, l’altre, contusions. Almenys els van robar un mòbil. Minuts després, els agents van localitzar els sospitosos al carrer Salmerón. Van ser arrestats pels delictes de robatori ambviolència i intimidació, amenaces i lesions. Una víctima va ser atesa al CUAP de Prat de la Riba. Els agents van comprovar que tres dels arrestats ja havien estat detinguts el cap de setmana passat per una altra agressió similar. A més, ahir hi va haver un cinquè arrestat. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions, segons van informar fonts policials.