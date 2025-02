La falta de maquinistes de trens d’alta velocitat agreuja els retards

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estació de Lleida compta amb una plantilla d’una vintena de maquinistes, però cap no està habilitat per operar trens d’alta velocitat i només poden conduir regionals, segons afirmen fonts sindicals. Arran de l’últim incident de la nit de dimecres, que un AVE procedent de Màlaga va arribar a Barcelona gairebé dos hores tard (vegeu SEGRE d’ahir), els sindicats asseguren que molts dels retards es podrien reduir si hi hagués maquinistes de reserva habilitats per a l’alta velocitat a totes les estacions, ja que els més propers a Lleida són a Barcelona o Saragossa. “Les plantilles estan molt ajustades i anem al límit”, valora Alberto Puivecino, portaveu de CCOO. “Si Renfe oferís cursos d’habilitació tindríem més flexibilitat i guanyaríem temps en casos d’incidències”, afegeix Eduard Rivas, d’AlFerro.

L’AVE que dimecres va estar aturat a Lleida entre les 21.24 i les 22.36 hores –a causa de la caiguda d’un viatger al baixar del comboi– va patir un altre retard a Tarragona, ja que el maquinista havia complert el temps màxim de conducció diari. Renfe va confirmar que va haver de destinar un altre conductor d’urgència amb taxi des de Barcelona, la qual cosa va sumar una nova demora que finalment va fer arribar el tren a seua destinació passades les 00.30 hores. “Els maquinistes tenen un descans obligatori de 45 minuts després de, com a màxim, cinc hores i mitja seguides de conducció”, detalla Puivecino, que explica que “el temps en què un tren està parat per una incidència, com va ocórrer dimecres a Lleida, no compta com a descans perquè el maquinista no baixa del vehicle”. Així, quan tenen lloc llargues incidències, és recurrent que a les demores s’hagin de sumar aquests 45 minuts de descans, indica. “A Lleida acaben de renovar-se més de deu maquinistes que estan acabats de formar, no hauria costat gens incloure’ls el curs per operar trens d’alta velocitat”, considera Rivas. “Fa una dècada vam estar habilitats durant un any per operar els trens Avant, recuperar-ho seria el més lògic”, afegeix.

La persona que dimecres va caure del tren a Lleida, de mitjana edat, es va colpejar el braç sense presentar sang ni ferida oberta. L’accident va tenir lloc perquè el comboi no va aparcar bé i mig cotxe de cua, des d’on va sortir l’afectat, va quedar fora de l’andana.