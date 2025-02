La plataforma Lleida contra la MAT exigeix paralitzar les obres de la línia

Integrants de la plataforma Lleida contra la MAT s'han concentrat aquest divendres al costat de la N-II davant les obres de la línea d'evacuació de Rascon Solar, que va d'Alcarràs fins a Albatàrrec creuant l'Horta, per exigir que s'aturin els treballs perquè consideren que s'estan fent sense llicència. El portaveu de l'entitat, Adrià Drago, ha recordat que van presentar un recurs de reposició contra l'atorgament d'aquesta llicència i que van demanar que es decretés la suspensió cautelar dels treballs fins la resolució de la demanda. Afirma que la Paeria no ha respost a la sol·licitut en el termini previst i que, per tant, "procedeix en dret a la suspensió de la llicència".

La plataforma diu que dijous el seu despatx legal va enviar comunicacions a la Paeria i a Rascon Solar advertir-los "de la necessitat de paralitzar les obres donada la manca de llicència per haver quedat suspesa" i remarca que demanen "a qui correspongui, que facin parar les màquines i cerquin la manera de que no tornin a posar-se en marcha, ni ara ni més endavant".

Agents de la Guàrdia Urbana s'han personat al lloc i la plataforma els ha demanat que aixequessin acta certificant que les obres estaven en marxa.