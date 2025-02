El CREBA projecta ser un centre pioner formador en cirurgia robòtica amb porcs

El Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA), ubicat a Torrelameu, té com un dels seus “objectius més prioritaris” convertir-se en un centre pioner de formació de cirurgians en cirurgia robòtica utilitzant porcs. Així ho va indicar el director del CREBA, Rafael Villalobos, que va estrenar càrrec el setembre passat. “Estem ara en un projecte de poder implementar cursos de cirurgia robòtica. L’Arnau de Vilanova té dos models de plataformes robòtiques i la idea és que el CREBA comenci a fer cursos, que vinguin cirurgians de tot arreu a formar-se amb els porcs per a qualsevol tipus de procediment, ja sigui de cirurgia general, de ginecologia o d’urologia, per exemple”, va afirmar. Va explicar que esperen que “una empresa porti una plataforma robòtica quan hi hagi cursos”, però va recalcar que “la idea que tenim és que el CREBA es converteixi en un centre instructor de formació en cirurgia robòtica”.

“Estem en aquest camí, no puc donar noms d’empreses, però crec que en un futur, si hi ha una bona coordinació del CREBA amb l’IRBLleida i l’hospital, es podria donar aquesta possibilitat. Començar només amb formació i, a la llarga, aquesta empresa podria considerar el CREBA com un centre de formació a nivell estatal, no només de Catalunya. És una cosa pionera, perquè no hi ha a Espanya cap centre d’instrucció d’aquesta plataforma robòtica”, va incidir. El CREBA es va estrenar el 2016 i l’any següent ja estava en ple rendiment. Cada any allotja entre 20 i 25 cursos de formació especialitzada per a professionals de ciències de la salut, la majoria utilitzant porcs. El 2024 van ser 22, cinc dels quals internacionals, amb 443 assistents en total, sobre cirurgia laparoscòpica hepàtica, urològica i ginecològica, tècniques percutànies guiades per ecografia, cirurgia bariàtrica o pràctiques vasculars per a cirurgians toràcics, entre altres. També va participar en quatre estudis en model porcí, en dos dels quals donant suport a projectes de l’empresa biotecnològica Iberhospitex, i els altres dos de l’IRBLleida i la UdL. A més, va acollir una prova pilot del grup +Pec Proteomics de l’IRBLleida.

Rafael Villalobos, director del creba: «Busquem atreure més investigació».

Dirigeix el CREBA des del setembre, quins són els seus objectius?

Des que es va crear, en primer lloc la formació de professionals sanitaris, tant de metges com infermers i veterinaris, sobre els nous dispositius que van sortint i les tècniques quirúrgiques que es van desenvolupant. En segon, la investigació biomèdica, que s’ha anat desenvolupant, però no com hauríem volgut pels seus costos. I tercer, la divulgació del que ofereix el CREBA perquè més gent conegui el que fem.

Creu que seria més conegut si fos a Barcelona?

S’ha anat coneixent així que s’han anat fent cursos de formació i s’han anat difonent entre les societats, per exemple de cirurgia. Ha estat una divulgació una mica del boca a boca. Si fos a Barcelona, pel seu atractiu, potser s’hauria divulgat més. Hi ha un centre d’investigació a Can Ruti i els cursos que més divulga són els de cirurgia robòtica, a nivell estatal i internacional. Nosaltres estem en això.

Com milloraran la difusió?

El pla estratègic que vam començar al setembre és per a tres o quatre anys i un dels punts principals és augmentar la divulgació. Busquem atreure més gent no només per a formació, sinó també per a investigació. És el punt fluix, perquè es requereix pressupost per fer un muntatge d’estudis de genòmica, teixits, tècniques quirúrgiques, aparellatges nous... Hi ha una infinitat de possibilitats, però cal aconseguir que algú aposti per venir aquí.

Es refereix a una aposta econòmica d’alguna institució?

Exacte. Podem sol·licitar un estudi, però tot el suport tècnic i logístic té un cost i l’haurà de sumir alguna entitat que pugui finançar-lo. Perquè difícilment un investigador ho assumirà. El CREBA té suport de la Diputació des del principi, de l’IRBLleida, al qual pertany, i de Salut i s’autofinança amb els cursos, amb una mitjana de vint o vint-i-cinc a l’any.

El futur passa per la investigació amb porcs?

El porc comparteix quaranta-dos gens immunitaris amb l’humà i el ratolí només catorze, però és més fàcil de manejar i se’n pot tenir més quantitat. Però si es pogués elegir, seria preferible fer estudis, per exemple de fetge, amb porcs, per la semblança.

Han tingut problemes amb grups animalistes?

No. Els veterinaris tracten els porcs de forma molt acurada, no pateixen res i quan van a quiròfan han passat una preparació prèvia de relaxació. Tot plegat respectant les normes d’ètica.