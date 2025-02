L’amenacen amb un cúter perquè retiri una denúncia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir ahir dos joves acusats d’amenaçar un home amb un cúter de grans dimensions per obligar-lo a retirar una denúncia per un robatori amb violència. Els fets van tenir lloc ahir cap a les 17.00 hores, quan un home es va atansar a una patrulla a la plaça Angelet i Garriga per explicar-los que havia estat víctima d’un robatori amb violència i que dos persones s’havien presentat a casa seua per amenaçar-lo amb un cúter i obligar-lo a retirar la denúncia. La víctima fins i tot va poder gravar aquests individus. Es va iniciar una recerca per la zona i els agents van localitzar un dels autors, a qui també van requisar 12 grams d’haixix. Quan la víctima va acudir a comissaria per denunciar, va veure l’altre individu, que també va ser arrestat. Estan acusats d’amenaces i obstrucció a la justícia.