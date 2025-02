L’okupació d’immobles torna a créixer a Lleida amb 207 denúncies

Les denúncies per okupacions d’habitatge han repuntat un 4,5% a les comarques lleidatanes l’últim any, amb un total de 207 conegudes per les forces i cossos de seguretat el 2024. Les xifres publicades pel ministeri de l’Interior inclouen tant els delictes més habituals d’usurpació d’habitatge com els més greus de violació de domicili. Catalunya es manté al capdavant al registrar 7.009 casos en un any, la qual cosa representa el 42% del total de l’Estat. Així mateix, les dades trenquen la tendència a la baixa del 2023, quan les okupacions van baixar a la província de Lleida un 27,7% respecte al 2022, any en què es va registrar el rècord amb 274 denúncies per aquest tipus de delictes. L’anàlisi de les xifres mostra que les okupacions van anar a l’alça després de la pandèmia de la covid, amb augments més significatius, encara que no han deixat de créixer des del 2010, any en què només hi va haver 31 denúncies a Lleida.

Les estadístiques oficials no discriminen entre els dos tipus penals que conformen aquests fenòmens, ja que, segons apunta Interior, són qualificacions jurídiques que fan a posteriori els jutjats encarregats de la instrucció de cada denúncia. Malgrat tot, el ministeri remarca que els casos de violació de domicili són pocs a Espanya, en comparació amb els d’usurpació, la majoria dels quals sobre habitatges buits.

Segons les xifres del portal de criminalitat, l’any passat els diferents cossos policials, inclosos autonòmics i locals, van portar a terme un total de 286 detencions o investigacions contra persones per delictes d’entrada o usurpació d’immobles. Això suposa un increment de gairebé el 35% respecte al 2023. De fet, és la xifra més alta des del 2020, últim any del qual es disposen dades de tots els cossos, inclosos els Mossos d’Esquadra. Pel que fa a les victimitzacions per aquests delictes, se’n van comptabilitzar 136 a Lleida província, les mateixes que un any abans. També l’exercici passat van augmentar els fets aclarits per okupacions d’habitatges, amb un total de 162, un 9,4% més. En el conjunt de l’Estat, es van comptabilitzar 16.426 fets, que representa un 7,4% més.

Aquesta setmana han desallotjat cinc pisos d’un bloc de les Borges

Cinc pisos del bloc del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques van ser desallotjats dijous passat després d’un any de conflictes i protestes. La comitiva judicial hi va acudir acompanyada de nombrosos agents de policia i serveis d’emergències, però sense incidents. Dos-cents veïns de les Borges es van manifestar el maig de l’any passat per exigir solucions per al bloc després d’anys de queixes per sorolls i incidents.

A Lleida ciutat també s’han intervingut alguns casos d’okupacions conflictives, com el 2021 en un bloc al carrer Manuel Carrasco i Formiguera, a la Bordeta.