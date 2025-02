Desallotgen 5 pisos del bloc amb okupes de les Borges al cap d’un any de conflictes

Cinc pisos del bloc del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques van ser ahir desallotjats després d’un any de conflictes i protestes. La comitiva judicial va acudir acompanyada de molts agents de policia i serveis d’emergències, però no hi va haver incidents: els habitants de la majoria dels habitatges sobre els quals pesava ordre de desnonament ja se n’havien anat, segons fonts policials. L’immoble, de 77 pisos, en continua tenint uns 40 d’habitats de forma irregular, juntament amb una desena d’inquilins amb contractes de lloguer social i algun propietari particular. Els desallotjaments van iniciar la tramitació judicial a instàncies dels antics amos dels habitatges, i van seguir el seu curs amb l’actual propietari, la immobiliària de Terrassa Janus Business SL, que va adquirir el bloc fa un mes. Fonts pròximes al procés van explicar que els que van abandonar els pisos abans del llançament havien acordat amb la propietat compensacions per facilitar-los el reallotjament i agilitzar la seua marxa. Aquest diari va intentar sense èxit obtenir la versió de l’empresa.

L’ajuntament va intercedir perquè una família desnonada pogués accedir uns dies més al pis que habitaven per emportar-se els seus efectes personals. Havien llogat un habitatge al municipi, però no van tenir les claus fins ahir, amb la qual cosa no s’havien pogut traslladar. Així ho va corroborar el consistori, que va indicar que manté contacte freqüent amb la propietat per provar de regularitzar la situació d’aquests pisos.

L’interior de l’immoble, deteriorat i amb alguns habitatges tapiats per evitar que els habitin. - MAGDALENA ALTISENT

Dos-cents veïns de les Borges es van manifestar el maig de l’any passat per exigir solucions per al bloc. Sorolls i successos com incendis havien provocat queixes durant anys, però es van agreujar el 2024. Veïns van denunciar una creixent inseguretat, que van atribuir a l’arribada de desenes de membres d’una família de Tarragona. Al juny, un fort desplegament policial va acompanyar operaris d’Endesa que van tallar connexions il·legals que donaven llum a la major part de l’immoble. Des d’aleshores, la majoria de pisos no disposen d’un subministrament legalitzat. En els dies que van seguir el tall, hi va haver un intent de suïcidi, un incendi a l’edifici i incidents de carrer arran d’un intent d’ocupació il·legal a l’avinguda Francesc Macià. Els autors, desallotjats pels Mossos, es van dirigir cap al carrer Santiago Rusiñol i van bolcar contenidors formant barricades al carrer de la Font i un altre vial proper. L’ajuntament va intentar comprar el bloc, però va renunciar a fer-ho al gener al comprovar la degradació que patia i l’alt cost de rehabilitar-lo.

Una empresa per evitar que tornin a instal·lar-se als pisos desallotjats

n Els propietaris del bloc del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques han recorregut a una empresa per evitar que els pisos desallotjats tornin a ser ocupats de forma il·legal. Aquesta firma ha desplegat cartells a les diferents entrades al bloc amb la llegenda “control d’accessos” i els seus números de telèfon, tot això sobreimprès sobre la bandera del poble gitano: dos franges horitzontals, blava i verda, amb una roda roja al centre. Al llarg de l’última dècada hi ha hagut successius processos de desallotjament d’habitatges, i els antics amos van tapiar portes i finestres d’algunes dels immobles per evitar que els tornessin a ocupar, en alguns casos sense èxit.