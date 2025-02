Denuncien que tiren productes en perfecte estat en un barri de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta de l’associació de veïns del barri lleidatà de la Bordeta, Mari Carmen Guerrero, va denunciar que ahir van trobar diverses bosses d’aliments en perfecte estat tirats al costat d’un contenidor del carrer Palauet.

“És vergonyós que tirin aquests productes que són per al consum i no caduquen fins a principis de l’any que ve, és lamentable”, va dir Guerrero, que va remarcar que no és la primera vegada que es troben situacions d’aquest tipus al barri. “Amb la de gent que va justa per comprar menjar, aquí el tirem”, va criticar la líder veïnal.