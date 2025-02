Multa de tres mil euros als amos de dos blocs de pisos en mal estat

L’ajuntament ha imposat sengles multes de 3.000 euros als propietaris dels blocs situats al número 22 de l’avinguda de les Garrigues i el número 90 del carrer Alfred Perenya per incomplir de forma reiterada l’ordre de fer obres per assegurar l’estabilitat dels immobles i recuperar-ne l’habitabilitat. Els dos edificis són propietat de societats i sumen un total de 17 multes coercitives, sis per al bloc ubicat a l’avinguda de les Garrigues i onze per al d’Alfred Perenya.

En el cas de l’immoble de Cappont, és propietat de la Sareb i el consistori l’ha sancionat perquè porta requerint-ho des del març del 2023 que instal·li de forma urgent una malla exterior a la façana “per evitar que puguin caure trossos de material a la via pública”. Aquesta malla està col·locada des de fa tot just unes setmanes. Així mateix, també li reclama revisar i reparar totes les cornises i les deficiències de la façana, tancar totes les finestres i portes per evitar la proliferació de nius de coloms així com fer una inspecció tècnica “per poder conèixer l’estat actual general de l’edifici, estructural, condicions d’habitabilitat i estat de conservació dels seus elements constructius amb la finalitat de tenir una diagnosi de l’edifici al més precisa possible”. Una vegada hagi passat aquesta inspecció, la Sareb haurà de comunicar a la Paeria si procedirà a la rehabilitació o a la demolició de l’edifici. Té dos mesos per fer aquestes actuacions.

Quant a l’edifici d’Alfred Perenya, la propietat està repartida entre diverses societats com Buildingcenter SAU, Coral Homes SL i Grupo Inmobiliario Constructor Modesto SL i la Paeria porta des del març del 2021 exigint-los diverses obres per assegurar la seua habitabilitat.

Concretament, els reclama adequar el local comercial, reparar la instal·lació elèctrica, la coberta i la façana de l’edifici i fer les obres necessàries perquè siguin habitables totes les vivendes. Després d’aquest últim requeriment, la societat Buildingcenter SAU va demanar a la Paeria que executés de forma subsidiària aquests treballs. La Paeria va rebutjar l’al·legació, els va imposar una nova multa i els dona un mes per iniciar les obres.