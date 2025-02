Augmenten les trucades al 112 amb més de 300 al dia

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les trucades d’emergències al 112 van tornar a augmentar l’any passat a les comarques lleidatanes amb una mitjana de més de 300 al dia. La majoria van ser per motius de seguretat, seguides d’assistència sanitària, relacionades amb el trànsit i per incendis i civisme. El balanç es va presentar ahir en dos actes a les delegacions del Govern a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran amb la presència de les delegades Núria Gil i Sílvia Romero, respectivament, a més de la directora del CAT112, Irene Fornós, i el director dels serveis territorials d’Interior, Xavier Garrós.

En el cas de les comarques del pla, el telèfon 112 va rebre durant l’any passat un total de 91.061 trucades, la qual cosa representa un 5,4% més respecte al 2023. Aquestes suposen el 3,9% del total de trucades operatives de Catalunya.

Per tipus d’emergència, la majoria van ser per motius de seguretat, amb el 36% del total, i van augmentar un 6% respecte a un any abans. També per assistència sanitària, que van ser el 24% del total de trucades, van pujar un 3,2%, i en tercer lloc, les comunicacions relacionades amb el trànsit, que van ser el 20% i van repuntar un 4,4%. En últim lloc, les trucades per incendis i civisme van suposar un 6% en ambdós casos. Per comarques, la majoria d’avisos es van rebre des del Segrià (64%) i la Noguera (10%), seguides del Pla d’Urgell (8%), l’Urgell (8%), les Garrigues (5%) i la Segarra (5%).

D’altra banda, des de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran el 112 va rebre 20.701 trucades el 2024, un 2,5% respecte a un any abans. La majoria estaven relacionades amb el trànsit (28%), amb un augment del 6,6%; assistència sanitària (24%), que van baixar un 1,7%; i per seguretat, amb el 21% del total i una pujada del 2,9%. Els avisos per incendis i per civisme van ser un 6% en els dos casos.

Per comarques, la majoria de les trucades es van fer des de l’Alt Urgell (29%) i la Cerdanya (28%), seguides de Pallars Jussà (15%), Val d’Aran (13%), Pallars Sobirà (10%) i Alta Ribagorça (5%).