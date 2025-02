Els propietaris del bloc del carrer del Nord de Lleida accepten enderrocar-lo

La comunitat de propietaris del número 3 del carrer del Nord, que la Paeria va declarar en ruïna imminent dimecres passat després d’ordenar el desallotjament dels quinze residents, ha acceptat finalment executar la demolició de l’edifici. Ho farà a instàncies de l’ajuntament, que divendres va donar cinc dies naturals als propietaris per demolir-lo (o ho faria el consistori de forma subsidiària). L’administrador de la finca va confirmar que ahir es van presentar els documents necessaris perquè aquest matí es poguessin instal·lar els contenidors de runa, però va afirmar que el camió ploma necessari no podrà arribar fins dilluns vinent. Així mateix, va explicar que la demolició s’haurà d’executar amb cistelles elevadores ja que no es pot entrar al bloc, la qual cosa demorarà els treballs.

Els veïns, que van afirmar que “intentarem evitar que enderroquin l’edifici per tots els mitjans”, van presentar projectes arquitectònics per intentar salvar l’edifici amb contraforts, però la Paeria no ho va acceptar, segons indica l’administrador. Va detallar que l’edifici es va construir el 1938, però s’han canviat les canonades, la teulada i molts dels habitatges estan reformats.

L’edifici, amb set pisos, dels quals cinc estaven habitats, va ser desallotjat i declarat en ruïna perquè la seua estructura corria risc de col·lapse a causa d’unes grans esquerdes que van aparèixer arran de l’inici d’unes obres al solar adjacent, a la rambla Ferran. Els residents van coordinar el reallotjament en establiments hotelers amb l’assegurança de la comunitat.

Els veïns van denunciar que dos gats es van quedar tancats a l’immoble. Sobre aquest tema, la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va dir que “farem el possible per rescatar-los, però l’edifici es troba en molt mal estat i, per seguretat, no s’hi pot entrar”.

Entitats animalistes demanen no demolir-lo fins a rescatar dos gats

Membres d’entitats animalistes es van concentrar ahir davant l’edifici en ruïna per demanar que no es dugui a terme la demolició fins que no es rescatin els dos gats que estan atrapats en un dels habitatges. Dilluns la Paeria va col·locar dos gàbies amb menjar per treure els gats de l’edifici, però no ho van aconseguir i les entitats demanen que col·loquin uns taulons que connectin l’edifici limítrof amb l’immoble esquerdat perquè els gats puguin sortir. No van descartar demanar mesures cautelars per aturar la demolició fins que no siguin evacuats els gats per fer complir la llei de protecció animal.