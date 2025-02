L'alcalde de Lleida proposa habilitar habitatges en edificis de l’Estat que estan en desús

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’alcalde, Fèlix Larrosa, com a vicepresident de la comissió d’Habitatge i Urbanisme de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, va participar aquest dimarts en la reunió de la junta amb la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i després li va proposar aprofitar equipaments de l’Estat en desús per habilitar-hi vivendes. “A Lleida comptem amb espais estatals que podrien ser rehabilitats i que ens permetrien avançar per a la creació d’oportunitats en matèria d’habitatge, solucionant dos necessitats alhora”, va afirmar Larrosa. Encara que no en va citar cap, un en desús és l’edifici dels sindicats. Així mateix, alcalde i ministra van compartir la necessitat d’estudiar models residencials alternatius per a persones grans i garantir la seua qualitat de vida i socialització, com el cohousing o el coliving.

D’altra banda, Larrosa es va reunir amb el director general de Turespaña, Miguel Sanz, que es va comprometre a iniciar accions de promoció de l’Any Viñes a Europa i els Estats Units. A partir de la programació d’actes que es farà arribar a aquest ens, Turespaña valorarà les diverses opcions de col·laboració, que podrien passar per l’organització de viatges de familiarització amb mitjans de comunicació coincidint amb esdeveniments.