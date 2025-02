Tres nous noms de carrers de la ciutat de Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Tres dels carrers del polígon industrial de Torre Solé de Lleida llueixen des d’aquest dimecres els noms de Jaume Aldabó Sans, Carme Castro Gabernet i Francesc Simorra Agulló, després que aquest matí s’hagi dut a terme la descoberta de les plaques, en reconeixement de la trajectòria i a la contribució d’aquestes persones al desenvolupament econòmic i social de la ciutat.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha acompanyat a les seves famílies en l’acte i ha destacat que “una ciutat no pot fer un millor homenatge als seus ciutadans i ciutadanes il·lustres”, ja que a partir d’ara “quan algú passi per aquest carrer i llegeixi el nom de la Carme Castro, del Francesc Simorra o del Jaume Aldabó, es preguntaran qui eren, i això perdurarà per sempre”.

Qui eren Jaume Aldabó, Francesc Simorra i Carme Castro?

Carme Castro Gabernet es va convertir l’any 1947 en la primera i única treballadora de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell. El 1976 va ser nomenada cap de negociat de la Comunitat, càrrec que va exercir fins a la seva jubilació. “Benvinguda sigui l'aportació que va fer la Carme al paper de la dona, especialment vinculat amb el món de la pagesia, de l'aigua i la feina que va fer el Canal d'Urgell”, ha afirmat l’alcalde.

Jaume Aldabó Sans va ser una figura clau del sector immobiliari a la ciutat, com a soci de l’empresa Finques Farré, on va ocupar càrrecs de director general i conseller delegat. També va ser president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, abans de continuar el seu recorregut professional a Panamà, on va morir prematurament l’any 2021. El paer en cap ha destacat la seva vàlua personal i la seva capacitat “visionària” per fer créixer la ciutat.

Francesc Simorra Agulló va ser el propietari de l’empresa de maquinària per a la construcció que encara porta el seu nom. Un malaurat accident de trànsit, l’any 1999, va truncar la seva trajectòria. Tant Larrosa com Iglesias han remarcat la seva trajectòria d’excel·lència i el seu dinamisme empresarial.

L’acte d’aquest dimecres ha comptat també amb la participació de les famílies dels homenatjats, a més de l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, del president de la comunitat de regants del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, i dels regidors a la Paeria Marta Tristany, Anna Costa, Violant Cervera, Gloria Rico i Josep Roca. Pròximament, es faran nous actes de descoberta de plaques per a anomenar carrers a la ciutat, “amb aquesta vocació d'avançar com a ciutat orgullosa, que s'estima i que estima a tots aquells que han fet alguna cosa per ella”, ha avançat Larrosa.