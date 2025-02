Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Rafael Villafranca , diputat de Vox al Parlament i president provincial de la formació a Lleida, s'ha defensat de les acusacions del PP que el qualificaven d'"incoherent" per haver presentat al·legacions en nom de la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida per a la concessió d'un solar municipal destinat a construir una mesquita.

Mitjançant un comunicat publicat a la xarxa social X, Villafranca ha establert una clara distinció entre la seva feina com a advocat i la seva posició política: "Com a advocat professional he tramitat gestions davant de l'administració de tota mena d'assumptes, com a polític no comparteixo la cessió d'espais públics per a la religió islàmica". El diputat ha rebutjat fermament les acusacions del PP, qualificant-les de "filtració falsa, esbiaixada i interessada" i ha assegurat que, "com tots a Vox, rebutjo fermament l'islamisme, estic orgullós de la meua trajectòria professional i especialment de pertànyer a aquest partit".

Desmentiment de l'assessorament

Fonts de la formació ultradretana han matisat que Villafranca no va assessorar directament el col·lectiu musulmà. Segons aquestes fonts, el seu despatx només va gestionar un tràmit telemàtic mentre que les al·legacions ja havien estat formulades prèviament per la mateixa comunitat islàmica. També han destacat que quan es va presentar l'escrit inicial l'any 2023, Villafranca encara no ocupava cap càrrec dins del partit i que, per tant, la seva actuació professional "no condiciona la posició de Vox".

Posició del grup municipal

El grup de Vox a la Paeria, que compta amb dos regidors, ha volgut desmarcar-se completament d'aquesta polèmica afirmant que "no ha tingut cap participació" en aquest assumpte. En un comunicat emès ahir a la nit, han reiterat que rebutgen la cessió de sòl públic per a mesquites i que l'activitat privada de Rafael Villafranca com a lletrat és "aliena" tant al grup municipal com al partit. "Continuarem defensant les nostres polítiques amb coherència", conclouen en el seu escrit.