Pescadors proposen de construir un espigó al Segre al seu pas per Lleida

Una setantena de veïns i representants de col·lectius de la ciutat van assistir ahir el primer dels tallers participatius que la Paeria organitza per decidir els futurs usos del marge dret del parc de la canalització.

“L’alcalde ens va comentar la possibilitat de construir algun tipus d’espigó, ens agradaria tenir un espai per practicar la pesca esportiva amb seguretat en un espai digne”, va valorar Miquel Hellín, president de la Societat de Pescadors Esportius de Lleida. Mentrestant, Veni Ros, Mercè Jornet i Alexandra Descarrega, de l’associació de veïns de Cappont, van plantejar crear una “zona de lleure per a famílies amb bancs, papereres, fonts d’aigua, zones d’ombra i alguna cafeteria”.

Van incidir en la necessitat de millorar l’accessibilitat, per a la qual cosa van proposar d’instal·lar “algun tipus de pont mòbil per travessar el riu pel mateix parc, com el que ja hi va haver fa anys”, i també van destacar que “la transformació de la zona serà molt positiva, però és molt important que hi hagi un manteniment i vigilància”. El taller per discutir els usos de la zona batejada com les “platges de Lleida” forma part del projecte participatiu Imaginem.