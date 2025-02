Sucs i Raimat, contra el porta a porta

Els veïns de les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de Sucs i Raimat van mostrar ahir el seu rebuig a la recollida porta a porta que vol implantar l’ajuntament a partir del proper any amb sengles manifestacions que van congregar al voltant d’uns 260 veïns. Unes protestes que van tenir lloc el dia abans que el ple de la Paeria debati aprovar inicialment els plecs de condicions del nou contracte de neteja viària i de recollida de les escombraries.

La primera protesta va ser a Sucs i hi van assistir 200 persones amb bosses d’escombraries, xiulets i cartells que deien “els veïns diem no al porta a porta; reciclar sí, així no”. L’alcalde de Sucs, Guillem Boneu, va dir que han recollit 230 firmes en contra del porta a porta i va criticar que l’ajuntament anunciés que aplicarà aquest model a Sucs, Raimat i Llívia sense informar-ne abans els veïns. “Creiem que amb illes de contenidors, ja siguin els actuals o que s’obrin amb un clauer amb xip, i conscienciant els veïns es podria reciclar igual de bé o millor que amb el porta a porta”, va dir Boneu. Va afegir que el fet d’haver de deixar les bosses d’escombraries al carrer “atrauria animals com gats o rates que trencarien les bosses, de manera que reciclar no serviria de res i deixarien la via pública plena de residus”.

A Raimat es van concentrar uns 60 veïns amb cartells que deien “Raimat vol decidir el porta a porta”; “si a la ciutat no funciona, al poble tampoc”; o “el porta a porta complica, no resol”. Van llegir un comunicat en el qual van criticar que la Paeria “ens imposa” aquest model “sense informació clara ni tenir en compte la realitat d’aquest poble i sense consultar-nos”. Van assenyalar que no els han donat cap explicació sobre el perquè d’aquest sistema “que fa uns mesos van retirar de Pardinyes i Balàfia”, i que “no és una qüestió d’estar-hi a favor o en contra, sinó de reivindicar el que és just: informació clara, participació i una gestió adaptada a la realitat de Raimat”.

L’alcalde de Raimat, Iván Fernàndez, es va desmarcar de la protesta i es va remetre al comunicat de dimarts, que demanava una consulta popular i millores en el servei.

Tant Boneu com Fernàndez compareixeran avui en el ple, mentre que a Llívia no preveuen protestes, de moment. L’alcalde, Fèlix Larrosa, no va voler fer declaracions ahir.

Protestes als Mangraners pel mal servei de la línia L7 de busos

Veïns dels Mangraners van denunciar ahir el mal funcionament de la línia L7 dels autobusos urbans, que connecta aquest barri amb el Secà a través de la ciutat, i van amenaçar amb manifestacions si no es restaura l’antiga línia L6 que unia el centre amb aquest barri perifèric. “La gent està molt cremada, el bus creua tota la ciutat i tarda més de 40 minuts per arribar al barri i moltes vegades va ple i hi ha veïns dels Mangraners que no han pogut pujar, hem demanat canvis diverses vegades i estem cansats, necessitem que torni l’antiga L6”, va dir la presidenta veïnal, Pilar Sánchez.