Avui comença el ramadà, amb un pavelló de la Fira com a mesquita

Els més de 54.000 musulmans que viuen a la província de Lleida començaran avui el ramadà, el mes sagrat en què no poden menjar, beure ni tenir relacions sexuals durant el dia i totes les nits mengen en família. A Lleida, la comunitat islàmica més nombrosa, Ibn Hazm, ho celebrarà resant al pavelló 3 de Fira de Lleida, que ahir van estrenar amb una pregària multitudinària al ser divendres, el dia sagrat en l’islam.

Un representant de l’entitat va assenyalar que han llogat l’espai fins a principis d’abril, moment en què el pavelló acollirà activitats relacionades amb Fira de Lleida i, posteriorment, les festes majors i l’Aplec del Caragol. Val a recordar que aquesta comunitat va utilitzar durant més d’una dècada el Palau de Vidre com a mesquita, però el va abandonar a mitjans del 2023 per les obres de rehabilitació de l’edifici. Des d’aleshores resaven als coberts de Fira de Lleida i ara estan reformant un local de Cappont per a un oratori.