Comencen els treballs d’escarificació del marge esquerre del Riu Segre per millorar la qualitat de la gespa

El Centre Especial de Treball de l’Institut Municipal d’Ocupació ha iniciat aquesta setmana els treballs d’escarificació de la gespa al marge esquerre de la canalització del riu Segre. L'objectiu d'aquesta tècnica és millorar la qualitat del terreny, eliminant restes mortes, airejant el sòl i afavorint una millor absorció de nutrients de cara a la primavera.

L’actuació es duu a terme amb un tractor equipat amb escarificadora, que talla la gespa per extreure les restes seques. Aquest procés provoca un canvi temporal en la tonalitat de la gespa, que passa del verd intens a un to verd marronós. Les restes recollides s’acumulen entre els dos marges de la canalització per a la seva posterior retirada.