Nou ferit amb arma blanca en una baralla a Santa Teresina

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un home va resultar ferit dijous a la nit en un altre incident amb una arma blanca en una baralla a prop de Santa Teresina. Fonts policials van assenyalar que una persona va resultar ferida a l’esquena encara que les lesions no eren de gravetat. La baralla va tenir lloc hores després de la registrada al carrer del Carme, amb una persona apunyalada al gluti. La investigació continua oberta per localitzar i detenir l’autor. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assenyalar ahir en el ple que la setmana vinent es reunirà amb els Mossos per tractar aquest assumpte i altres de seguretat.