El ple aprova sense vots en contra les bases del nou contracte del servei de neteja

El ple de la Paeria va aprovar ahir les bases del nou contracte de neteja viària i recollida d’escombraries gràcies als vots a favor del binomi format pel govern del PSC i el grup de Junts i l’abstenció de la resta de l’oposició. Un contracte que entrarà en vigor el 2026, tindrà una durada de 10 anys i un pressupost de 26 milions d’euros anuals, un 75% més que l’actual, adjudicat el 2006 i prorrogat diverses vegades. Entre les novetats que preveu figura implementar el porta a porta a Sucs, Raimat i Llívia. Dijous passat hi va haver protestes en aquestes dos primeres poblacions en contra d’aquest model. Tanmateix, ahir el govern municipal els va assegurar que, si el sistema no funciona, podran revisar-lo i canviar-lo.

Així ho va transmetre la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, als alcaldes pedanis de Sucs i Raimat, Guillem Boneu i Ivan Fernàndez. “Tranquils, tenim dos anys per informar i analitzar si funciona i fer canvis, i tenim sobirania per modificar el contracte”, va dir Iglesias. Tant Boneu com Fernàndez van intervenir i van retreure que s’anunciés la recollida porta a porta a Sucs i Raimat sense informar abans els veïns. “Volem ser escoltats, no es tracta d’oposar-se als canvis, sinó de fer-los junts i de forma consensuada”, va dir Fernàndez, mentre que Boneu va remarcar que “s’ha de reciclar, però tal com s’ha gestionat aquesta situació no puc defensar aquesta mesura, només calia una comunicació prèvia i fer-nos partícips”.

El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va criticar el govern per “haver fet un truc de màgia fent desaparèixer la participació ciutadana” amb el porta a porta i va reclamar més control a l’empresa concessionària. No obstant, el PP es va abstenir “per la importància tècnica d’aquest expedient, el més important d’un ajuntament”. El portaveu adjunt d’ERC, Juanjo Falcó, va reconèixer que a nivell tècnic “és un bon contracte, qualsevol partit n’hauria presentat un de similar a aquest”, però va demanar al govern que concretés si l’augment de la inversió comportaria un increment de taxes en els pròxims anys, la qual cosa Iglesias va negar. La líder de Junts, Violant Cervera, va lloar que la Paeria pugui modificar el contracte i adaptar-lo a les necessitats que sorgeixin i va reconèixer que “la idiosincràsia de la ciutat fa que sigui inviable implantar determinats sistemes de recollida d’escombraries”. La portaveu de Vox, Gloria Rico, va criticar “la despesa desproporcionada” i “la càrrega ideològica” del nou contracte, mentre que l’edil del Comú, Laura Bergés, va criticar que no s’ampliï el porta a porta, però es va abstenir “perquè seria irresponsable votar-hi en contra, tots coincidim que la ciutat està bruta”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va tancar el debat assenyalant que “invertirem el que calgui per tenir una ciutat neta, però demano a la ciutadania que sigui cívica i respectuosa amb la via pública”.

Llum verda a la concessió d’un solar per a una mesquita

Un altre dels punts destacats del ple d’ahir va ser la resolució d’al·legacions i l’aprovació definitiva de les clàusules per a la concessió d’un solar municipal del polígon Camí dels Frares per construir un centre de culte, que va ser aprovat amb els vots a favor del PSC i Junts (14) i el vot en contra de la resta (13). Una concessió a la qual podran optar comunitats de qualsevol confessió i entre les interessades hi ha la musulmana, que fins fa uns anys resava al Palau de Vidre i actualment no té una seu fixa i s’ha instal·lat temporalment al pavelló 3 de la Fira (vegeu la pàgina 8). El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes i l’edil del PSC Roberto Pino van assenyalar que amb aquesta concessió s’aconsegueix “una solució justa i necessària per vetllar pel benestar de comunitats perquè tinguin espais dignes” i van titllar l’anterior govern d’ERC i Junts de no haver solucionat aquesta problemàtica que fa anys que s’arrossega. L’edil d’ERC, Sandra Castro, va criticar que les condicions són pitjors que quan es va presentar l’expedient el 2023 i va recordar que Ibn Hazm va sol·licitar comprar una finca a Torre Salses per a un oratori i que el govern va rebutjar. Així mateix, tant Castro com l’edil del Comú Laura Bergés van criticar que s’instal·li un centre de culte al mig d’un polígon industrial.

Unanimitat per licitar de nou la residència de Pardinyes

Un dels expedients que es van aprovar per unanimitat ahir va ser el del nou plec de condicions per a la concessió d’una finca situada al número 2 del carrer Josep Pallach de Pardinyes per construir una residència per a la tercera edat. L’ajuntament ja va licitar anteriorment la concessió d’aquest terreny per a un geriàtric, però no va rebre cap oferta. D’altra banda, es va aprovar la moció de suport a La Bressola presentada per Òmnium Cultural amb els vots a favor d’ERC, Junts, Comú i l’abstenció del PSC.

També es va aprovar, però parcialment, la moció d’ERC per promocionar el comerç local, que demanava que els locals buits estiguin il·luminats, crear un observatori municipal per analitzar els seus arrendaments i l’exempció del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública als mercats de rebaixes de l’Eix i la Zona Alta i altres esdeveniments relacionats, entre altres actuacions.