Indemnització a un jubilat e Lleida pel plus de maternitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) avala que l’Institut de la Seguretat Social hagi de pagar a un jubilat de Lleida una indemnització de 1.800 euros a l’obligar-lo a pledejar el complement de maternitat al qual tenia dret. El tribunal confirma la sentència dictada en primera instància pel Jutjat Social 2 de Lleida, que va reconèixer el complement de maternitat i que, a més, va condemnar a l’INSS el pagament de la indemnització per danys i perjudicis.

La sentència recorreguda per l’organisme estatal estimava la pretensió del jubilat i va declarar que tenia dret a percebre el complement d’aportació demogràfica (abans anomenat de maternitat) en percentatge del 5% corresponent a dos fills i amb efectes econòmics des que es va fer efectiva la jubilació reconeguda, l’abril del 2019. El pensionista va reclamar aquest complement per la via administrativa i l’INSS va rebutjar que pogués cobrar aquest plus al considerar que havia prescrit el termini de cinc anys per reclamar-lo. Un raonament que no va contemplar el Jutjat Social ni tampoc el TSJC, al considerar que es va fer dins del termini.

Per això, confirma que pot cobrar el complement i també la indemnització per danys i perjudicis. Una reparació que va fixar el Tribunal Suprem per als jubilats que han hagut de recórrer a la via judicial perquè se’ls reconegui el dret al plus de maternitat a les seues pensions si es demostrava que hi havia discriminació. I també va fixar que la quantia de l’esmentada indemnització seria de 1.800 euros.

L’octubre passat, el Jutjat Social 1 de Lleida va condemnar la Seguretat Social a indemnitzar un jubilat lleidatà amb 1.800 euros a l’obligar-lo a anar als tribunals per aconseguir el complement de maternitat al qual tenia dret. Segons la sentència del tribunal lleidatà, el demandant va arribar a reclamar el plus de maternitat per la via administrativa en dos ocasions i l’INSS l’hi va denegar al·legant una prescripció que el Suprem també va rebutjar per a aquests casos.