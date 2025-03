Un 98,5% dels residents a Lleida compren alimentació al seu barri

Un estudi encarregat per la Paeria de Lleid a revela que el 98,5% dels residents a la capital adquireixen els seus productes d’alimentació i begudes a la capital, distribuint-se en un 77% dins del seu propi barri i un 21,5% en altres zones de la ciutat. A més, un 1% realitza les seues compres online, mentre que la resta afirma no comprar aquests productes. I entre els residents en una àrea d’influència de fins 45 minuts de distància, un 59% els adquireix en el seu municipi, un altre 25,5% el fa a Lleida, un 14% en altres municipis i un 1%, de forma telemàtica.

Segons les dades, el 82% dels lleidatans compra almenys una vegada a l’any a Barcelona, mentre que el 53% ho fa a Andorra, el 49,5% a Saragossa, el 48,5% a Tarragona i el 21% a Reus.

Els productes més adquirits en aquests municipis són els articles tèxtils i de calçat, representant un 85,5% de les compres, un increment notable respecte al 82,2% registrat el 2016. A més, un 45,5% correspon a articles esportius i de lleure, molt per sobre del 24,8% de fa vuit anys. La compra de mobles i objectes de decoració també ha augmentat, passant del 21,5% el 2016 al 30% en l’actualitat. Així mateix, l’adquisició de productes tecnològics i informàtics ha experimentat un creixement significatiu, passant del 12,6% al 30%.

El principal motiu citat pels lleidatans per realitzar compres fora de la ciutat és l’oferta comercial més gran, esmentat per un 64% dels enquestats, davant el 47,4% el 2016. Un altre factor destacat són els formats comercials que no estan presents a Lleida, pujant del 25,2% al 48%.

Valoració comercial de Lleida

Quant a la valoració comercial de Lleida, els residents atorguen la millor puntuació al tracte personal i l’amabilitat, amb un 3,37 sobre 5, situant-se en un nivell entre regular i satisfactori. El segueix el nivell de preus i les formes de pagament, amb una puntuació de 3,08. Tanmateix, l’accessibilitat i l’oferta comercial en el seu conjunt són els aspectes més mal valorats, amb puntuacions de 2,60 i 2,81 respectivament, ubicant-se entre insatisfactori i regular. Es pot destacar que la valoració de l’oferta comercial ha experimentat un descens significatiu des del 3,54 obtingut el 2016.

Recomanacions de l'estudi

L’estudi inclou una sèrie de recomanacions per millorar la situació comercial de Lleida. Entre elles, se suggereix incrementar l’oferta comercial tant en quantitat com en qualitat, apostant per formats comercials actualment no presents a la ciutat i buscant les millors ubicacions per a una adequada integració amb la resta del teixit comercial.

A més, es proposa oferir més aparcaments gratuïts, amb una bona senyalització i connectats amb les zones comercials, així com millorar els accessos per als no residents. Una altra recomanació és potenciar la digitalització dels comerços i invertir en l’impuls de la marca Lleida, ja que s’observa "un cert descens en la seua salut".

Hàbits de compra dels no residents a Lleida

Quant als no residents a Lleida, l’informe detalla els productes que adquireixen en desplaçar-se a la capital i a altres municipis, encara que no especifica si provenen d’altres províncies. Segons les dades, el 54,5% compra articles esportius i de lleure, el 46% adquireix equipament personal, el 41,5% opta per productes tecnològics i el 38,5% compra mobles o electrodomèstics, entre d’altres.

Compres dels residents fora de Lleida

D’altra banda, l’estudi també analitza els articles que els residents de Lleida adquireixen amb més freqüència fora de la ciutat. Destaquen els mobles, la decoració i els electrodomèstics, amb un 27% de els compres, seguits de la roba, el calçat i els complements, amb un 19,5%. La joieria representa el 13,5% de les adquisicions, mentre que la tecnologia i informàtica i els articles esportius i de lleure assoleixen un 13% cada un.