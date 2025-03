El barri de Joc de la Bola de Lleida rebutja zona blava al Camp d'Esports i avisa de protestes

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’associació de veïns de Joc de la Bola de Lleida va rebutjar aquest dilluns la possibilitat de convertir l’aparcament del Camp d’Esports en zona blava, ja que si es confirmés significaria que “la gran majoria de places d’aparcament del barri” passen a ser de pagament o se suprimeixen.

L’entitat va recordar que la reforma de l’avinguda Doctor Fleming ha comportat la pèrdua de 100 places de pàrquing gratuïtes i que a l’octubre el govern municipal va anunciar que convertiria 361 places gratuïtes “de pràcticament tots els carrers del barri en places de pagament”. “D’aquesta manera, en un any la majoria d’aparcaments de Joc de la Bola i Camp d’Esports passaran a ser de pagament”, va criticar l’associació veïnal. Una mesura que creuen que repercutirà negativament en els veïns del barri i va acusar el govern municipal d’“actuar amb voracitat recaptatòria al nostre barri”, i alhora va denunciar “l’abandó inversor” que asseguren patir de fa anys.

“No volem ser, una vegada més, la guardiola de la qual la Paeria treu els recursos per a les seues inversions”, conclou el comunicat de l’associació de veïns, que no descarta portar a terme mobilitzacions. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir ahir que estan treballant en un pla global d’accessibilitat a la ciutat i que quan l’ultimin “tothom hi podrà dir la seua”.