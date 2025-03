Els hàbits de compra dels lleidatans en tecnologia i informàtica

Un 48,5% dels lleidatans prefereixen comprar els seus productes tecnològics i informàtics en barris diferents al seu, segons revela un recent estudi encarregat per la Paeria de Lleida . La recerca també mostra que un 24% opta per les compres en línia, un 13% adquireix aquests articles fora de la capital del Segrià i només un 12% ho fa al seu propi barri. Les dades indiquen que tan sols un 2,5% dels residents no compra productes d'aquesta categoria.

L'estudi posa de manifest que els lleidatans compren majoritàriament productes d'alimentació al seu barri, mentre que per a articles com mobles, decoració, roba, calçat, joieria, tecnologia i esport prefereixen desplaçar-se fora. Resulta significatiu que fins a un 82% dels residents a Lleida es desplaça a Barcelona per fer compres almenys un cop l'any, un 53% a Andorra i un 49,5% a Saragossa, mostrant una tendència creixent a buscar alternatives comercials més enllà de la capital ilerdenca.

Els percentatges de compra són particularment reveladors quan es comparen amb els d'alimentació. Mentre que el 98,5% dels productes alimentaris es compren a la mateixa ciutat (77% al barri propi i 21,5% en altres barris), la tecnologia i informàtica és adquirida fora de Lleida en un 13% dels casos. Aquesta xifra situa els productes tecnològics entre els articles que més freqüentment els lleidatans compren en altres localitats, juntament amb mobles i decoració (27%), roba i calçat (19,5%) i joieria (13,5%).

El poder d'atracció de Lleida per als no residents

Pel que fa als habitants de municipis de l'àrea d'influència (a menys de 45 minuts), Lleida exerceix un fort poder d'atracció per a determinades compres. Específicament, acudeixen a la capital per adquirir un 41,5% dels seus articles tecnològics, xifra només superada per productes d'esports i lleure (54,5%) i equipament personal (46%).

Canvis en els hàbits de compra respecte al 2016

L'informe detecta un increment significatiu en la compra de tecnologia i informàtica fora de Lleida, passant d'un 12,6% el 2016 a un 30% actualment. Les principals motivacions dels lleidatans per sortir a comprar a altres ciutats són l'oferta més àmplia (64% front al 47,4% de fa vuit anys) i els formats comercials inexistents a la capital (48% davant del 25,2% anterior).

Reptes per al comerç local

Entre les recomanacions de l'estudi destaca la necessitat d'incrementar l'oferta comercial en quantitat i qualitat, millorar l'accessibilitat amb més aparcaments gratuïts i ben connectats amb les zones comercials, potenciar la digitalització dels establiments i invertir en la marca Lleida, que presenta "un cert descens en la seva salut". Curiosament, el tracte personal i l'amabilitat reben la millor valoració dels consumidors (3,37 sobre 5), mentre que l'accessibilitat i l'oferta comercial són els aspectes més malvalorats.