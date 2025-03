Els lleidatans compren el 61% dels productes d'esport fora del seu barri

L' estudi encarregat per la Paeria de Lleida sobre els hàbits de consum dels residents ha revelat que el 61% dels lleidatans adquireixen productes d'esports i lleure a altres barris de la ciutat, mentre que només un 15% ho fa al seu propi barri. Les dades també mostren que un 13% dels ciutadans realitza aquestes compres fora de Lleida, un 8,5% opta per la modalitat en línia i un 2,5% declara no comprar articles d'aquesta categoria.

L'informe posa de manifest que els productes que els lleidatans compren majoritàriament al seu barri són els d'alimentació i begudes, amb un 77%, mentre que tendeixen a desplaçar-se fora del seu entorn immediat per adquirir mobles, articles de decoració, roba, calçat, joieria, tecnologia i articles esportius. Pel que fa als no residents, l'estudi indica que un 54,5% es desplaça a Lleida per comprar productes d'esports i lleure, un 46% per equipament personal i un 41,5% per articles tecnològics.

Tendències de compra fora de Lleida

Un dels aspectes més rellevants de l'estudi és que el 82% dels lleidatans viatja a Barcelona almenys una vegada l'any per fer compres, mentre que un 53% es desplaça fins a Andorra i un 49,5% a Saragossa. També són destinacions comercials populars Tarragona (48,5%) i Reus (21%). En aquestes localitats, el 85,5% de les compres corresponen a tèxtil i calçat, percentatge que ha crescut respecte al 82,2% registrat el 2016.

Els articles d'esport i lleure representen un 45,5% de les compres fora de Lleida, xifra que ha experimentat un notable increment des del 24,8% de fa vuit anys. També han augmentat les adquisicions de tecnologia i informàtica, passant del 12,6% al 30% actualment. Els principals motius que al·leguen els lleidatans per comprar fora de la ciutat són l'oferta més àmplia (64%) i els formats comercials no disponibles a la capital (48%).

Valoració i reptes del comerç lleidatà

Quant a la valoració del comerç local, els lleidatans donen la millor puntuació al tracte personal i l'amabilitat (3,37 sobre 5), seguit del nivell de preus i les formes de pagament (3,08). Els aspectes pitjor valorats són l'accessibilitat (2,60) i l'oferta comercial en conjunt (2,81), aquesta última amb una davallada significativa respecte al 3,54 obtingut el 2016.

L'estudi conclou amb diverses recomanacions per millorar el panorama comercial de Lleida, entre les quals destaquen l'ampliació de l'oferta tant en quantitat com en qualitat, l'aposta per formats comercials actualment absents, la creació de més aparcaments gratuïts ben connectats amb les zones comercials, la millora dels accessos per als no residents, la potenciació de la digitalització dels comerços i l'impuls de la marca Lleida, que segons l'informe ha experimentat "un cert descens en la seva salut".