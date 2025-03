Els lleidatans prefereixen comprar els productes mèdics i cosmètics al seu barri

El recent estudi encarregat per la Paeria de Lleida ha posat de manifest que els lleidatans mantenen un fort vincle amb el comerç local quan es tracta d’adquirir productes mèdics, farmacèutics i cosmètics. Les dades revelen que un contundent 75,5% dels ciutadans de Lleida realitza aquestes compres en establiments del seu propi barri, mentre que un 23% opta per desplaçar-se a altres barris de la ciutat. Tot just un 0,5% recorre al comerç electrònic per a aquest tipus d’articles, i un 1% declara no consumir aquests productes.

L’informe dibuixa un panorama comercial en el qual els hàbits de consum dels lleidatans reflecteixen una clara preferència per la proximitat a determinats sectors, mentre que per a altres tipus de compres no dubten a desplaçar-se fora de la capital. Entre els articles que els residents adquireixen amb més freqüència fora de Lleida destaquen els mobles, decoració i electrodomèstics (27%), seguits per roba, calçat i complements (19,5%), joieria (13,5%), tecnologia i informàtica (13%) i articles d’esports i lleure (13%).

L’anàlisi també examina el comportament dels no residents que es desplacen fins la capital lleidatana per realitzar les seues compres. En aquest sentit, Lleida exerceix un notable poder d’atracció per a l’adquisició de productes d’esports i lleure (54,5%), equipament per a la persona (46%), articles tecnològics (41,5%) i mobles o electrodomèstics (38,5%), entre altres categories.

Hàbits de compra fora de la capital lleidatana

L’estudi posa de manifest que els lleidatans no dubten a desplaçar-se a altres ciutats per a determinades compres. Un significatiu 82% dels residents a Lleida realitza almenys una compra anual a Barcelona, mentre que un 53% ho fa a Andorra, un 49,5% a Saragossa, un 48,5% a Tarragona i un 21% a Reus.

Els productes que més adquireixen els lleidatans quan surten de la seua ciutat són principalment articles tèxtils i calçat, amb un 85,5% de les compres, percentatge que ha experimentat un increment respecte al 82,2% registrat el 2016. També s’observa un important creixement en l’adquisició d’articles d’esport i lleure, que ha passat del 24,8% el 2016 a un 45,5% en l’actualitat. La compra de mobles i objectes de decoració suposa ara un 30% davant el 21,5% de fa vuit anys, mentre que la tecnologia i informàtica ha ascendit del 12,6% al 30%.

Entre les motivacions que porten als lleidatans a realitzar compres fora de la seua ciutat, destaca principalment la recerca d’una oferta comercial més gran, raó esmentada pel 64% dels enquestats (davant el 47,4% de 2016). També resulta significatiu l’increment dels qui esmenten els formats comercials inexistents a Lleida com a motiu per desplaçar-se, passant del 25,2% al 48%.

Valoració del comerç local i recomanacions per a la seua millora

Quant a la percepció que tenen els ciutadans sobre el comerç de Lleida, l’estudi reflecteix que l’aspecte més ben valorat és el tracte personal i l’amabilitat, amb una puntuació de 3,37 sobre 5, situant-se en un nivell que l’informe qualifica com "entre regular i satisfactori". El segueixen el nivell de preus i les formes de pagament, que obtenen una valoració de 3,08. En canvi, els aspectes més mal valorats són l’accessibilitat i l’oferta comercial en el seu conjunt, amb puntuacions de 2,60 i 2,81 respectivament (aquesta última ha patit un notable descens des del 3,54 que va obtenir el 2016).

En vista d’aquests resultats, l’estudi inclou una sèrie de recomanacions orientades a potenciar el comerç local de Lleida. Entre elles, destaca la necessitat d’incrementar l’oferta comercial tant en quantitat com en qualitat, apostant per formats actualment no presents a la ciutat i buscant ubicacions que afavoreixin una bona interrelació amb la resta del teixit comercial existent.

Una altra de les propostes consisteix a oferir més aparcaments gratuïts, adequadament senyalitzats i connectats amb les zones comercials, així com millorar els accessos per facilitar l’arribada de visitants no residents. L’informe també advoca per impulsar la digitalització dels comerços locals i per invertir en l’enfortiment de la marca Lleida, sobre la qual adverteix "un cert descens en la seua salut".