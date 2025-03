Un 82% de leridanos van de compras a Barcelona al menos una vez al año

Los productos que los residentes en la ciudad de Lleida más compran en su barrio son los de alimentación, mientras que adquieren fuera básicamente muebles, y artículos de decoración, ropa y calzado, joyería, tecnología y deporte. Un 82% va de compras a Barcelona al menos una vez al año, un 53% a Andorra y un 49,5%, a Zaragoza.

Un estudio encargado por la Paeria constata que los residentes en la ciudad de Lleida compran un 98,5% de los productos de alimentación y bebidas en la capital (un 77% en su barrio y un 21,5% en otros) y un 1% online (el resto, dice que no compra). Y entre los residentes en un área de influencia de hasta 45 minutos de distancia, un 59% los adquiere en su municipio, otro 25,5% lo hace en Lleida, un 14% en otros municipios y un 1%, de forma telemática. En cambio, los artículos que los residentes más adquieren fuera de Lleida son muebles, decoración y electrodomésticos, con un 27%, ropa, calzado y complementos (19,5%), joyería (13,5), tecnología e informática (13%) y deportes y ocio (13%). Entre los no residentes en la ciudad, el informe especifica los que se desplazan a la capital y a otros municipios, pero no concreta si son de otras provincias. Así, van a Lleida para un 54,5% de los productos de deportes y ocio, un 46% de equipamiento para la persona, un 41,5% de artículos tecnológicos y un 38,5% de muebles o electrodomésticos, entre otros.

Asimismo, detalla que el 82% de los residentes en Lleida compra al menos una vez al año en Barcelona, un 53% en Andorra, un 49,5% en Zaragoza, un 48,5% en Tarragona y un 21%, en Reus. En estos municipios, la mayoría de productos que adquieren son de textil y calzado, un 85,5%, porcentaje que se ha incrementado respecto al 82,2% de 2016. Un 45,5% son artículos de deporte y ocio, muy por encima del 24,8% de hace ocho años, y un 30% son muebles y objetos de decoración (21,5% en 2016). La compra de tecnología e informática a también asciende del 12,6% al 30%. El principal motivo que citan para salir de Lleida es la mayor oferta (un 64%, ante al 47,4% de 2016) y los formatos comerciales que no existen en la capital (sube del 25,2% al 48%). En cambio, en la valoración comercial de la ciudad, otorgan la mejor puntuación, un 3,37 sobre 5, al trato personal y la amabilidad, cifra que el estudio sitúa en un nivel entre regular y satisfactorio. Le sigue el nivel de precios y las formas de pago (3,08), y la accesibilidad y la oferta comercial en su conjunto son lo peor valorado, con un 2,60 y 2,81 (era un 3,54 en 2016), respectivamente (entre insatisfactorio y regular)

El estudio incluye como recomendaciones incrementar la oferta comercial en cantidad y calidad y apostar por formatos no presentes actualmente, buscando la mejor ubicación para una buena relación con el resto del tejido comercial. También propone ofrecer más aparcamientos gratuitos, bien señalizados y conectados con las zonas comerciales, y mejorar los accesos para los no residentes. Además aboga por potenciar la digitalización de los comercios e invertir en el impulso de la marca Lleida, en la que observa “un cierto descenso en su salud”.

Limpieza, seguridad y aparcamiento, lo peor valorado

Los residentes en la capital se desplazan principalmente en vehículo para ir de compras, pero también andando y en transporte público. En cuanto a su valoración sobre la ciudad, en una escala del 1 (muy insatisfactorio) al 5 (muy satisfactorio, los que se mueven a pie dan la mejor nota a la señalización, con un 3,43 (el estudio la califica como regular), y a la accesibilidad (3,34). Los aspectos peor valorados son la limpieza y el mantenimiento (2,28, frente al 2016 era de 2,67) y la seguridad (2,35, mientras que hace ocho años ni siquiera aparecía). La iluminación es puntuada con un 2,57 y las zonas verdes y de ocio, con un 2,78.

Por su parte, los que van en vehículos también otorgan la mejor puntuación a la señalización (3,27) y a la facilidad de circular por el municipio (2,91), aunque en ambos casos a empeorado respecto a 2016, cuando era de 3,40 y 3,20, respectivamente. Y la más baja, un 1,89, la conceden a los aparcamientos gratuitos.A nivel general, los residentes dan la mayor puntuación a los bares y restaurantes, un 3,55, que es la única que alcanza el nivel satisfactorio. Le siguen de cerca los eventos deportivos (3,02), el turismo, ferias y monumentos (2,98) y el ocio en general (2,78). La oferta cultural y los museos es lo peor valorado, con un 2,66, y baja respecto al 2,98 de 2016. Las puntuaciones sobre Lleida de los no residentes son similares, aunque un poco mejores que las de los vecinos.

Viajes, textil y tecnología, los productos más comprados online

El informe analiza también los hábitos de compra online de los leridanos. Concluye que los productos que más compran, de media, sumando tanto las respuestas de los residentes en la capital como los de su área de influencia, son los relacionados con viajes y turismo, con un 86,5% del total. Le siguen de cerca los artículos del sector textil y calzado (83,5%, aunque de estos un 27,8% dice que compra al menos una vez al mes), y el tercer lugar lo ocupan los de informática y tecnología (78,5%) y deportes y ocio. Asimismo, un 63,8% de las compras son de muebles, decoración y electrodoméstico. En cambio, en el otro extremo del ranking, como productos que menos compran a través de internet, se encuentran los del ámbito de la joyería (27%), la alimentación y las bebidas (30,5%) y los artículos médicos, farmacéuticos y cosméticos (43,5%).