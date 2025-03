Viatges, tèxtil i tecnologia, els productes que més compren online els lleidatans

Els lleidatans prefereixen comprar per internet productes relacionats amb viatges i turisme, segons confirma un recent informe encarregat per la Paeria . L'estudi, que analitza els hàbits de consum digital tant dels habitants de la capital com de la seva àrea d'influència, revela que el 86,5% dels enquestats adquireixen serveis turístics online. El sector tèxtil i calçat ocupa el segon lloc amb un 83,5% (amb un 27,8% que en compra almenys un cop al mes), mentre que els productes d'informàtica i tecnologia completen el podi amb un 78,5%.

En contraposició, els productes que menys es compren per internet són els de joieria (27%), alimentació i begudes (30,5%) i els articles mèdics, farmacèutics i cosmètics (43,5%). L'informe constata que els residents a Lleida ciutat compren el 98,5% dels seus productes alimentaris a la capital, amb només un 1% adquirit per canals digitals. Entre els habitants de l'àrea d'influència, un 59% compra aliments al seu municipi, un 25,5% a Lleida, un 14% en altres localitats i només un 1% de forma telemàtica.

Compres fora de Lleida

L'estudi també analitza els desplaçaments per motius comercials. El 82% dels lleidatans viatja a Barcelona per comprar almenys un cop l'any, principalment articles tèxtils i calçat (85,5%). El 53% es desplaça a Andorra, el 49,5% a Saragossa, un 48,5% a Tarragona i un 21% a Reus. Els motius principals són una oferta més variada (64%) i formats comercials inexistents a Lleida (48%).

La valoració comercial de la ciutat mostra que el tracte personal i l'amabilitat reben la millor puntuació (3,37 sobre 5), seguits pel nivell de preus i les formes de pagament (3,08). Els aspectes pitjor valorats són l'accessibilitat (2,60) i l'oferta comercial (2,81), aquesta última amb una davallada significativa respecte al 3,54 obtingut el 2016.

Àrees de millora identificades

L'informe recomana augmentar la quantitat i qualitat de l'oferta comercial, apostant per formats actualment inexistents i cercant ubicacions estratègiques. També proposa habilitar més aparcaments gratuïts ben senyalitzats i connectats amb les zones comercials, millorar els accessos per als no residents, impulsar la digitalització dels comerços i reforçar la marca Lleida.

Quant a l'experiència urbana, els residents que es desplacen a peu valoren positivament la senyalització (3,43) i l'accessibilitat (3,34), mentre que la neteja (2,28) i la seguretat (2,35) reben les pitjors qualificacions. Els conductors també puntuen favorablement la senyalització (3,27), però mostren un elevat descontentament amb els aparcaments gratuïts (1,89).

En l'avaluació general, l'oferta gastronòmica és l'única que assoleix un nivell satisfactori (3,55), seguida pels esdeveniments esportius (3,02) i el turisme, fires i monuments (2,98). L'oferta cultural i els museus reben la valoració més baixa (2,66), amb un descens respecte al 2,98 del 2016. Cal destacar que els no residents atorguen puntuacions lleugerament superiors a les dels veïns de la ciutat.