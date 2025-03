ERC recopila les exigències de veïns barri a barri

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’ERC va estrenar ahir el grup d’acció als barris, un projecte amb què pretén recórrer tota la ciutat per recollir i atendre les inquietuds i exigències dels veïns. La portaveu del grup, Jordina Freixanet, va dir que aquesta iniciativa “naix per fer una oposició útil i propera, que no només critiqui, sinó que també reculli, proposi i doni resposta a les necessitats reals dels lleidatans i lleidatanes”.

Ahir van començar pel barri de Cappont, en què van recollir les preocupacions veïnals com la millora de la neteja, la seguretat i la il·luminació, i el pròxim barri que visitaran serà els Mangraners. Freixanet va afirmar que a més de recollir queixes veïnals també “hem explicat les obres i projectes en marxa que són fruit de l’anterior govern municipal republicà, com la reforma de Riu Ebre o el Palau de Vidre”.