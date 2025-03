Rebuig veïnal a Lleida a pagar per aparcar a Barris Nord i Camp d’Esports

L’associació de veïns de Balàfia i la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) es van sumar ahir al rebuig que els aparcaments del Barris Nord i del Camp d’Esports passin a ser de zona blava. Una mesura que ha transcendit que sondeja el govern municipal, que va provocar un rotund rebuig per part de l’associació de veïns de Pardinyes la setmana passada i de la de Joc de la Bola dilluns passat. Ahir, la de Balàfia va considerar que si s’oficialitza aquesta mesura generaria un prejudici a la ciutadania i van instar el govern a reconsiderar aquesta possible mesura.

“És una decisió que repercutirà negativament en la ciutadania, tant pel pagament com per la limitació del temps d’estacionament”, va dir la presidenta de Balàfia, Jos Farreny, en un comunicat, que va assenyalar que el del Barris Nord és “un aparcament molt necessari tant per a Pardinyes i Balàfia com per a la resta de la ciutat”. Va assenyalar que els temps d’espera, horaris i freqüències del servei de bus actuals “fa que, en molts casos, l’ús del vehicle privat sigui una absoluta necessitat” i que al barri hi ha espais que es podrien adaptar com a pàrquings dissuasius.

El seu homòleg de Pardinyes, Joan Torné, va recordar que la seua entitat fa anys que demana utilitzar els terrenys adjacents a l’estació, al carrer Roger de Llúria, com a pàrquing públic, així com el solar de l’antiga fàbrica Virginias, en el qual es preveu una residència. “La gent està enfadada i només cal recordar les protestes que hi va haver el passat mandat per l’alberg”, va avisar Torné, que va remarcar que el del Barris Nord és un pàrquing “essencial” per al barri atesa la poca oferta de places gratis a la zona.

Per la seua part, el president de la FAV, Toni Baró, va criticar que “voler posar zona blava sense habilitar pàrquings dissuasius és començar la casa per la teulada” i va recordar que inicialment el govern va dir que tant el Camp d’Esports com Barris Nord eren considerats pàrquings dissuasius. “Demanem diàleg abans d’imposar zones de pagament”, va concloure el líder veïnal. Un portaveu municipal va precisar que únicament s’està treballant en el programa Aparca, que ho explicaran quan estigui a punt, i que “de moment, no hi ha res tancat”.