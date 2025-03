Alumnes del Montsuar aprenen a circular bé en bici

Publicat per NURIA GARCÍA MACIAS Creat: Actualitzat:

Alumnes de l’Institut Manuel de Montsuar van participar ahir en un curs per aprendre a circular correctament amb bicicleta.

La tinenta d’alcalde de Seguretat i Mobilitat, Cristina Morón, va saludar i va animar els joves. Morón va afirmar que la Paeria té com a repte impulsar canvis per millorar la seguretat urbana i la seua sostenibilitat, integrant aquest element a centres educatius de forma lúdica. “Com més aviat eduquem els ciutadans, més interioritzades tindran les normes i menys risc d’accidents hi haurà”, va afegir Morón.

La sessió va tenir lloc a Balàfia al voltant de l’avinguda Alcalde Porqueres, on té inici el carril bici que va cap al Montsuar. Van practicar maniobres de senyalització, girs, aturades i baixar de la bici per creuar passos de vianants, seguint les indicacions de tècnics i professors.

Morón també va visitar el parc infantil de trànsit a Gardeny, pel que passaran 2.258 alumnes de tercer i cinquè de Primària de 31 centres al llarg d’aquest curs.