Fiscalia veu indicis contra l’acusat de matar la seua parella a Balaguer

La Fiscalia va defensar ahir davant de l’Audiència de Lleida que es prorrogui la presó provisional per al veí de Balaguer detingut el 18 de gener del 2023 acusat de matar la seua parella, de 38 anys, al seu domicili de la capital de la Noguera. En una vista celebrada ahir, la fiscal va considerar que hi ha indicis que apunten al fet que l’acusat va atemptar contra la vida de la víctima. En aquest sentit, va assenyalar que la dona va morir dessagnada i que el processat “no va evitar el seu sofriment ni va evitar el fatal desenllaç”. A més, va defensar que les diligències practicades al lloc dels fets indiquen que “va netejar l’escena del crim” perquè els agents dels Mossos només van trobar les restes de sang quan van ruixar les diferents estades amb un reactiu. La Fiscalia va dubtar de la versió que va oferir l’acusat, que la seua parella es va suïcidar clavant-se un ganivet a l’abdomen, i va dir que no van trobar sang ni a l’arma ni a la mà de la víctima.

En aquest sentit, va demanar a l’Audiència que prorrogui la presó preventiva al considerar que existeix risc de fuga, ja que es podria enfrontar a una pena de més de 10 anys i es podria aplicar l’agreujant de parentiu. Per la seua part, l’acusació particular també va defensar la mateixa premissa de la Fiscalia per mantenir a presó l’acusat fins a la celebració del judici, que, si es fa, serà amb jurat popular. Segons l’advocat de la família existeixen indicis de criminalitat i l’acusat “no ha assumit la seua responsabilitat i, si surt de presó i inicia una nova relació sentimental, hi podria haver reiteració delictiva”. Per un altre costat, la defensa va demanar a l’Audiència la llibertat provisional del seu client i que imposi altres mesures de control. La seua advocada va negar que existeixi risc de fuga, ja que hi ha un arrelament, amb un vincle molt estret, i que no té capacitat econòmica. Sobre això, va dir que està sota la curatela d’una fundació, que li fa el seguiment mèdic i dels seus comptes. Així mateix, la defensa va assenyalar que aportaran informes que demostrin que el processat pateix un trastorn de la personalitat derivat d’un accident, la qual cosa, va al·legar, podria haver afectat les seues capacitats. Sobre aquest fet, la Fiscalia va assegurar que ja hi va haver una valoració forense del processat i que aquesta va avalar que estava capacitat per declarar. Fins ara, l’Audiència ja ha prorrogat en tres ocasions la presó provisional de l’acusat.

Els fets van tenir lloc el 18 de gener del 2023, quan, cap a les 7.47 hores, l’acusat va alertar que al despertar-se s’havia trobat la seua parella morta al llit de casa seua, a Balaguer. Els Mossos van interrogar l’home, que va explicar que la dona s’havia clavat un ganivet a l’estómac i que s’havia suïcidat perquè en diverses ocasions li havia dit que es volia treure la vida i que ho faria d’aquesta forma. Tanmateix, l’autòpsia va revelar que no es tractava d’un suïcidi, per la qual cosa els agents van arrestar la parella, de 44 anys. La víctima, originària del Prat de Llobregat, feia un temps que vivia a Balaguer i tenia tres fills.