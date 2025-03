Les execucions hipotecàries cauen al mínim en 10 anys

Lleida va tancar l’any passat amb la xifra més baixa d’execucions hipotecàries en l’última dècada, amb un total de 191, que és un 43% menys que les que es van registrar el 2023, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest procediment és el pas previ al desnonament de particulars o persones jurídiques que han adquirit un bé immoble arran de l’impagament reiterat de les quotes de la hipoteca. En el cas de Lleida, de les 191 execucions la gran majoria (103) van ser d’habitatges, una xifra que és un 42% inferior a la del 2023, quan n’hi va haver 176, i és també el valor més baix des que l’INE va començar a recopilar aquestes dades el 2014. D’aquestes 103, la immensa majoria eren d’habitatges de segona mà (100) i destaca el descens de les d’obra nova, ja que el 2023 n’hi va haver 62. Així mateix, en 81 casos els propietaris d’aquests habitatges eren particulars, mentre que 22 eren persones jurídiques, com empreses i societats.

Respecte a les execucions hipotecàries que no són d’habitatges, n’hi va haver 20 de finques rústiques, un 14% menys que el 2023; tres de solars, quan en l’anterior exercici només n’hi va haver una; i unes altres 65 d’un altre tipus de propietats, com per exemple serien naus industrials, que descendeixen un 52% respecte a fa dos anys. Si es compara amb la resta de demarcacions, Lleida va ser la província catalana que més descens va registrar a nivell d’execucions hipotecàries. A Barcelona van augmentar un 17% (2.527); a Girona un 44% (562); mentre que a Tarragona també van baixar, concretament un 38%. Un descens percentualment molt similar al registrat a Lleida (-42%), però quantitativament superior. En el conjunt de Catalunya hi va haver 3.953 execucions (+3,8%), de les quals 2.645 van ser d’habitatges (-3,5%); i a l’Estat se’n van registrar 20.262 (+4,8%) i 12.655 corresponien a habitatges (-4,3%).