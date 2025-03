Caos en la línia d’alta velocitat Barcelona-Lleida-Madrid per una incidència a Sants

Una avaria en un tren a la sortida de l’estació de Sants ha provocat la interrupció durant dos hores del servei de la línia d’alta velocitat entre Barcelona, Lleida i Madrid. Segons la informació facilitada per InfoRenfe a la xarxa X, el comboi que ha patit l’avaria és de la companyia Ouigo i ha quedat aturat en una via dins del túnel. Els passatgers han hagut de baixar del tren i sortir caminant per les vies. La incidència hauria estat provocada per la falta de subministrament elèctric en un tram de catenària. A partir de les 8.30, s’ha restablert la circulació per una de les dos vies, però els trens que circulen per aquest corredor ho fan amb notables retards.

Aquesta situació es produeix només 24 hores després del caos que va viure ahir al matí la xarxa de Rodalies a Barcelona per una altra avaria en el subministrament elèctric en una catenària entre les estacions de Bellvitge-Gornal i El Prat de Llobregat, que també va provocar que un tren quedés aturat i que nombrosos passatgers sortissin caminant per les vies. Hi va haver un total de 900 afectats i els trens de Rodalies van circular amb grans retards durant tot el dia.