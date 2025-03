La residència de Pardinyes inclourà espais oberts als veïns del barri

L’equipament residencial per a persones grans que la Paeria promou al solar del número 2 del carrer Pallach, a Pardinyes, i que el barri reclama des de fa anys, preveu que els espais comuns com el menjador, la sala d’actes, la biblioteca, zona de gimnàs i rehabilitació i el jardí no siguin només per als residents, sinó que estiguin oberts als veïns. Així ho indica el plec de condicions per a la construcció i explotació de la residència, que està en exposició pública durant 30 dies hàbils com a pas previ la licitació de la concessió.

En concret, detalla que els espais comuns i comunitaris en els diferents serveis residencials “facilitaran la interacció social, promovent les trobades i la comunicació que ajudin a potenciar el vincle afectiu entre les persones que viuen al centre residencial i la resta de veïns del barri”. A més, apunta que, en la mesura de possible, hauria de disposar d’“espais exteriors com elements socialitzadors i terapèutics, amb racons per a diferents usos (jardí, hort, passeig o solàrium) d’accés obert per a la gent del barri”.

L’expedient determina també que l’equipament de Pardinyes pot incloure una residència assistida organitzada en unitats de convivència, un centre de dia, un cohousing (habitatges independents i serveis comuns per a persones amb més autonomia i que pot combinar l’ús dels espais entre diferents generacions) i qualsevol altre model residencial innovador com el senior living, habitatges col·laboratius i residències de cura mútua. A la documentació s’adverteix que en el cas que l’adjudicatari opti per habilitar allotjaments dotacionals serà necessari tramitar un pla especial urbanístic

La parcel·la de Josep Pallach té una superfície de 3.560,70 metres quadrats, la concessió prevista és de 50 anys i el cànon està establert en 97.286,08 euros a l’any.

Així mateix, indica que la superfície òptima construïda de l’equipament és de 5.129,44 metres quadrats, amb 90 places a la residència i 20 al centre de dia. La documentació també indica que els materials han de garantir una adequada durabilitat i sostenibilitat mediambiental i una despesa mínima de conservació, així com colors suaus a l’interior que generin caliu i lluminositat.

Tercer intent de tirar endavant un equipament molt reivindicat

Pardinyes fa dècades que espera una residència per a la tercera edat en un solar del carrer Josep Pallach. De fet, la Paeria ja s’hi va comprometre el 2007, però no es va materialitzar mai. El 2021, els veïns es van mobilitzar en contra que l’emplaçament es destinés al polèmic alberg que l’anterior govern projectava al mateix solar i van recollir més de 5.000 firmes a favor de destinar-lo a una residència. L’ajuntament va rectificar i el 2023 va convocar un concurs per construir el geriàtric, però va quedar desert. L’actual govern va obrir una consulta a empreses del sector el 2024 per valorar-ne la viabilitat, però també va quedar deserta després de dos pròrrogues. Ara preveu licitar de nou l’equipament, amb la possibilitat d’incloure allotjaments alternatius, com cohousing.