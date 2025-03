Restablerta parcialment la circulació de trens d’alta velocitat després d’una avaria entre Barcelona, Lleida i Madrid

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

La circulació de trens d’alta velocitat, afluixa i mitja distància ha quedat restablerta parcialment a Barcelona, on actualment només funciona una via per a l’entrada i sortida d’aquests combois, segons han informat fonts del gestor ferroviari ADIF. L’avaria ha afectat els trens que cobreixen el corredor d’alta velocitat entre Barcelona, Lleida i Madrid, provocant retards considerables en els serveis que connecten aquestes ciutats.

El restabliment parcial del servei s’ha produït després d’una interrupció total d’aproximadament dos hores en la línia d’alta velocitat a causa d’una avaria elèctrica a la catenària. Com a conseqüència, un tren de la companyia Ouigo, que havia sortit de l’estació de Sants a les 06:40 hores amb destinació a Madrid, s’ha quedat aturat al túnel de sortida de l’estació, el que ha obligat a evacuar els 403 passatgers que viatjaven a bord.

Segons fonts de Protecció Civil, l’evacuació s’ha realitzat de forma segura, acompanyant als passatgers a peu fins l’estació de Sants, atesa la proximitat del tren amb la mateixa. Arran d’aquest incident, s’ha activat l’alerta del pla d’emergència Ferrocat.

Des d’ADIF han assenyalat que, dels dos ramals de AVE que connecten el túnel amb l’estació (un de sortida i un altre d’entrada), només es pot utilitzar una via, ja que l’altra roman ocupada pel tren avariat. Aquesta circumstància està provocant importants retards als trens d’alta velocitat, afluixa i mitja distància fins que la segona via pugui tornar a ser operativa.

La falta de tensió a la catenària afecta el tram entre l’Estació de Sants i El Prat de Llobregat, el que implica que els trens d’alta velocitat amb destinació a Girona i la frontera poden circular amb normalitat, mentre que els passatgers del tren d’Ouigo amb destinació a Madrid esperen ser recol·locats en altres combois.

Aquest incident ferroviari es produeix tot just 24 hores després que una altra avaria elèctrica obligués a evacuar unes 900 persones d’un tren de rodalies a L’Hospitalet de Llobregat, generant grans retards a la xarxa de Rodalies durant tota la jornada.