El mal temps no frena el ritme del Mercat Romà

El mal temps, malgrat que sense gairebé pluja, no va afectar la segona jornada del Mercat Romà que organitza l’associació de comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins, que va poder celebrar les activitats programades i va rebre la visita de nombroses persones. Al matí hi va haver diverses actuacions com la inauguració de la jornada a càrrec del senador romà Call Augustus, la representació d’un teatre romà i una xarrada sobre les termes romanes de Cardenal Remolins i diversos espectacles per donar a conèixer la cultura i el llegat de Roma a Lleida. A la tarda va ser el torn de la desfilada dels Armats de la Sang i d’altres desfilades temàtiques, com ballarines d’època acompanyades de bandes musicals. Aquesta setena edició, que compta amb un rècord de 50 parades i activitats per a totes les edats, acabarà aquesta tarda.