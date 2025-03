Deute de 266.301 euros perdonat a matrimoni a Lleida per la llei de segona oportunitat

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha concedit l’exoneració d’un deute de 266.301,52 euros a un matrimoni lleidatà després d’aplicar la Llei de Segona Oportunitat. La parella va acumular un important deute (142.882,34 euros el marit i 123.415,18 euros l’esposa) en no poder fer front al pagament d’un crèdit ICO destinat a un negoci que no va funcionar segons l’esperat. La situació es va complicar quan l’home va tenir un accident que el va deixar a l’atur i posteriorment amb l’arribada de la pandèmia, que va afectar directament l’establiment que regentava la dona.

Els problemes econòmics de la parella van començar el 2016, dos anys després d’haver obert amb èxit un primer establiment finançat amb un crèdit ICO. Animats per aquesta bona experiència i amb el suport de la seua entitat bancària, van decidir invertir en un segon negoci per millorar la situació laboral del marit. "De fet, la nostra entitat bancària ens va aprovar l’operació i això ens va donar tranquil·litat. A més, ens van recomanar avalar-nos mútuament", expliquen els afectats.

Tanmateix, el nou projecte no va funcionar com esperaven. Diversos contratemps com problemes amb la comunitat de propietaris per realitzar les obres necessàries i un increment en el preu del lloguer van complicar la viabilitat del negoci. Després de dos anys de funcionament i davant de la impossibilitat de fer front als pagaments, la parella va optar per traspassar el local per evitar que les pèrdues arrosseguessin també al primer establiment, que continuava sent rendible.

Un mal assessorament financer

Malgrat els seus intents per resoldre la situació, el matrimoni relata que va rebre un assessorament inadequat per part del seu banc. "Decidim tancar pensant en els nostres fills. També demanem al nostre banc de fer una reunificació dels préstecs i un refinançament a més anys per poder pagar, ja que eren gairebé 900 euros mensuals," expliquen. Segons el seu testimoni, l’entitat els va recomanar contractar una pòlissa addicional, la qual cosa finalment va agreujar la seua situació financera.

"A tota hora vam estar assessorats i fèiem el que el banc ens deia amb l’objectiu d’arribar a un acord. Mai no vam voler deixar de pagar i el món ens va venir a baix", afegeixen els afectats, que fins i tot van deixar de pagar hipoteca i subministraments bàsics per intentar complir amb els compromisos acordats amb el banc.

Marta Bergadà, advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Abogados, assenyala que "a causa d’un nefast assessorament per part de la seua entitat bancària aquest matrimoni es va veure en una situació d’extrema delicadesa. Sempre va voler fer front a les seues obligacions, però el mal assessorament del seu banc va provocar que arribés a un punt on mai no es podria haver imaginat".

Una successió d’infortunis

La situació es va complicar encara més quan el marit, que havia aconseguit una feina per compte d’altri, va tenir un greu accident laboral dies abans de la renovació del seu contracte. Això va provocar que l’empresa no el renovés, quedant aturat amb una prestació insuficient per fer front a les seues obligacions econòmiques.

El cop definitiu va arribar amb la pandèmia de coronavirus, que va obligar al tancament temporal de l’establiment que regentava la dona i que fins llavors havia estat rendible. Aquest període sense ingressos va generar pèrdues abundants que van fer impossible recuperar-se financerament.

Durant aquest temps, segons relaten, van patir "l’assetjament" per part de les entitats bancàries. "El nombre de correus electrònics i trucades que teníem era desorbitat, arribant també a trucar a les 22.00 hores", expliquen. L’advocada Marta Bergadà adverteix que "aquesta tàctica busca pressionar el deutor perquè pagui, sense considerar la seua situació financera o benestar emocional."

L’alleujament de la Segona Oportunitat

Després de conèixer a través de la premsa casos similars gestionats per Bergadà Abogados, el matrimoni va decidir contactar amb aquest despatx el maig de 2022. "La positivitat i energia que ens van transmetre va fer que unes setmanes després decidíssim iniciar el procediment", indiquen els afectats.

L’advocada Marta Bergadà explica que "després d’analitzar tota la documentació aportada vam veure que eren deutors de bona fe i que havien estat víctimes d’una sèrie d’infortunis, els quals es van veure agreujats sobretot per un mal assessorament per part de l’entitat financera amb la qual tenien els préstecs."

Recentment, el Jutjat Mercantil número 1 de Lleida va emetre la interlocutòria mitjançant la qual perdonava al matrimoni la totalitat del seu deute. "El moment de la trucada no el vivim amb excessiu èxtasi per tot el sofriment que havíem viscut i que encara arrosseguem. Però al seu torn ens sentim alleujats", reconeixen els beneficiaris, que destaquen com aquesta experiència ha suposat "un canvi en la nostra mentalitat, un abans i un després a l’hora de veure les coses i com gestionar-les".