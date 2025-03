Demanen 10 anys per violar una dona amb discapacitat a la canalització del riu a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de deu anys de presó per a un home acusat de violar una dona amb discapacitat a la canalització del riu a Lleida el novembre del 2022. L’home està acusat d’un delicte d’agressió sexual i està previst que el judici se celebri dijous vinent a l’Audiència de Lleida. Els fets van tenir lloc durant la matinada del 26 de novembre de l’any 2022 a la canalització del riu Segre quan, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, l’home es va aprofitar que la dona no estava capacitada mentalment per obligar-la a mantenir relacions sexuals en contra de la seua voluntat.

La Fiscalia, a banda d’una condemna de deu anys de presó, sol·licita també una ordre de prohibició d’acostament i de comunicació amb la denunciant d’un any superior a la condemna de presó que se li imposi, deu anys de llibertat vigilada i, a més a més, la prohibició de treballar o tenir activitats que requereixin contacte amb menors d’edat i que indemnitzi la dona amb 15.000 euros.