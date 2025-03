Docents a la UdL, encara sense acreditar el C1 de català

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) té actualment 43 professors contractats a partir del 2010 que encara no disposen de l’acreditació del nivell C1 de català, com requereix el decret 128/2010 de 14 de setembre. Segons dades proporcionades pel vicerector de Professorat, Fernando Guirado, es tracta de cinc professors i investigadors permanents, divuit professors lectors a temps complet i vint docents associats a temps parcial.

Va detallar també que a 1 de gener d’aquest any, la plantilla de la UdL està formada per 571 professors i investigadors a temps complet (permanents i lectors), de manera que els que no tenen acreditat el català són un 4%. Els docents a temps parcial, incloent-hi els de l’àmbit sanitari, són 823, la qual cosa implica que hi ha un 2,5% de no acreditats.

El vicerector indica que no hi ha cap docent que tingui exempció permanent d’obtenir la certificació del C1 de català, però va precisar que sí que han registrat “casos puntuals que han demanat prorrogar l’exempció per poder acreditar-ho”. Així mateix, va apuntar que la UdL no disposa de cap reglament que defineixi el nombre de pròrrogues que es poden sol·licitar per a aquesta qüestió. La UdL, a través de l’Institut de Llengües, imparteix cursos des del nivell A1 al C2, que s’ofereixen en modalitat presencial o semipresencial. A més, existeix la possibilitat de fer un examen específic per a l’obtenció del certificat de suficiència per al personal docent i investigador de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya, un certificat de les universitats reconegut per la Generalitat.

D’altra banda, 22 rectors d’universitats van demanar ahir a Montserrat, en el marc del consell general de la Xarxa Vives, l’oficialitat del català a la Unió Europea. En un manifest, el president, Josep Eladi Baños, va reivindicar el paper de la universitat en l’impuls de l’ús social d’aquesta llengua, la va defensar com un valor per a la formació i ocupació dels estudiants i va demanar polítiques que en garanteixin la protecció.