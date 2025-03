Les carnisseries s’extingeixen a Lleida i en poc temps a la província només en quedaran 88

La carnisseria Cal Canco, de Corbins, no té ara per ara relleu generacional. - JORDI ECHEVARRIA

Les carnisseries a la demarcació de Lleida semblen estar en perill d’extinció, atenent les dades d’un estudi efectuat l’any passat pel Gremi de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters. L’informe determina que, dels establiments visitats per elaborar la radiografia del sector, 64 afirmen que quan es jubilin, o tan aviat com puguin, tancaran (en 5-10 anys). Afegint-hi els 49 que assegura que ja han tancat els últims 1-3 anys, constata que en un període màxim de 15 anys el mercat haurà passat de 201 carnisseries a 88, la qual cosa implica una reducció del 56 per cent (113 menys). El Segrià concentra la majoria i l’estudi determina que de les 42 censades inicialment en quedaran pràcticament la meitat, 23. A la resta de comarques també disminuiran, i en algunes de manera dràstica (vegeu les claus).

Jaume Camarassa, membre del gremi i titular de la carnisseria xarcuteria Cal Canco, ubicada a Corbins, atribueix aquest panorama al fet que tenen greus dificultats per trobar personal qualificat, que no hi ha relleu generacional i, a més, que “les grans superfícies ens estan absorbint”, ja que moltes inclouen carnisseries.

De fet, apunta que ell mateix es veurà abocat al tancament si no troba algú que es faci càrrec del negoci, perquè els seus dos fills no tenen intenció de continuar amb l’ofici. “Jo tinc 59 anys i els meus fills s’han buscat la vida. Un està a Suïssa i un altre, a Eivissa”, detalla, de manera que possiblement haurà d’abaixar la persiana de la carnisseria que van obrir els seus pares i que a l’abril complirà el seixantè aniversari.

Així mateix, per intentar revertir aquesta situació, afirma que han mantingut reunions amb la Diputació i que en tenen previstes d’altres amb l’Escola d’Hostaleria per plantejar que imparteixin formació en carnisseria, amb l’objectiu “que els joves vegin l’atractiu d’aquest ofici” i pal·liar la problemàtica actual.

En canvi, en els últims anys sí que estan obrint carnisseries halal, amb el sacrifici i el procés d’elaboració adaptats a la religió musulmana.

El Gremi de Peixaters de Catalunya també assegura que, a nivell general, actualment s’està trobant amb els mateixos problemes que les carnisseries pel que fa a la falta de personal qualificat i de relleu generacional. No obstant això, no va poder facilitar dades corresponents a Lleida.

Els supermercats, per la seua part, també tenen dificultats per trobar personal format concretament en aquestes dos professions. En aquest sentit, Ismael Bertran, director de recursos humans de Plusfresc, afirma que davant d’aquesta situació han hagut de crear “una escola interna per formar en peixateria i carnisseria” les persones que contracten. “Si no l’haguéssim creat, ens hauríem vist obligats a tancar les dels nostres supermercats”, remarca, i apunta que ja han format desenes de persones per treballar a les carnisseries i peixateries dels seus establiments comercials.