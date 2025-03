Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha anunciat aquest dilluns que el curs que ve posaran en marxa el programa de pensament crític i educació mediàtica ‘Fes el clic’, per fomentar l’alfabetització mediàtica en un context de desinformació. Durant les jornades ‘Educació mediàtica i comunicació local’ de La Xarxa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Niubó ha explicat que la iniciativa és dirigida a tot l’alumnat de primer de primària fins a quart d’ESO i que es vol impulsar una “ciutadania activa, crítica, participativa i democràtica en l'àmbit digital”. El programa arrencarà com a experiència pilot en 20 centres del país durant tres cursos i tindrà accions per estendre’l a tota la xarxa educativa.

Niubó ha explicat que la proposta de la conselleria és que cada centre participant elabori, imparteixi i avaluï un programa d’educació mediàtica i pensament crític, adaptat al seu context immediat, i en tots els cursos, des de primer de primària a quart d’ESO.

La titular d’Educació ha explicat que ‘Fes el clic’ ha de treballar les habilitats i els conceptes necessaris per abordar l’educació mediàtica i el pensament crític al llarg de tota l’educació bàsica, adaptat a la realitat de l’alumnat i a cada curs.

Tot i que el programa pilot s’aplicarà en un inici en 20 centres durant tres cursos, la voluntat és que això sigui només el tret de sortida. “D’aquesta experiència, se n’haurien de derivar programes que puguem estendre a tota la xarxa educativa i que garanteixin una formació robusta en alfabetització mediàtica a tot l’alumnat del sistema educatiu català”, ha afirmat durant la jornada de La Xarxa.

En aquest sentit, Niubó ha reivindicat la necessitat de sumar esforços entre les diferents entitats que formen La Xarxa per “lluitar contra la desinformació”. “És el moment que ens coordinem i remem tots en la mateixa direcció”, ha demanat.

La consellera ha afirmat que els mitjans de comunicació s’han de poder coordinar i “trobar punts en comú” per formar unes generacions que “creixin amb una alfabetització mediàtica que enforteixi la nostra democràcia”.

Jornades d'educació mediàtica de La Xarxa

Niubó ha fet aquest anunci durant la inauguració de la jornada ‘Educació mediàtica i comunicació local’ de La Xarxa. Es tracta d’una iniciativa que se celebra aquest dilluns i que analitza iniciatives realitzades per les televisions i ràdios locals de Catalunya per impulsar i afavorir l’educació mediàtica.

Des de La Xarxa s’ha presentat el seu particular aparador que compta amb 13 accions que fan televisions i ràdios locals en col·laboració amb centres educatius. La consellera delegada de La Xarxa, Núria de José, ha explicat que volen enfortir els mitjans locals “com agents que aportin veracitat en els contextos informatius locals”. Igualment, per De José és prioritari formar la ciutadania en educació mediàtica, especialment els col·lectius més vulnerables.

Segons ha relatat la consellera delegada, fa anys que mitjans locals col·laboren amb escoles per divulgar la llengua, millorar l’expressió oral i oferir programes d’educació mediàtica. És per això que el programa de la jornada ha tingut 13 experiències contra la desinformació.

Entre els ponents hi ha la consellera d’Educació, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Unicef, la Diputació de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i representants de mitjans locals com Ràdio Tordera, El 9 TV – El 9 FM, Cugat Mèdia, TV de l’Hospitalet, Televisió de Badalona, Televisió del Berguedà, el Prat Ràdio o Ona Codinenca.