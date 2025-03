El Centre Històric de Lleida sumarà 700 habitatges nous

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

El Centre Històric de Lleida disposarà de fins a 700 nous habitatges entre edificacions noves i rehabilitacions, segons va anunciar ahir l'alcalde Fèlix Larrosa durant la presentació del pla integral que l'Ajuntament prepara per revitalitzar aquesta zona emblemàtica de la ciutat. Aquesta iniciativa forma part d'una estratègia més àmplia per incrementar el parc d'habitatge assequible a la capital del Segrià.

Durant l'acte celebrat a La Llotja amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, Larrosa també va destacar que el pla de regeneració de la Mariola preveu actuar sobre 432 habitatges. A més, va recordar que la Paeria aportarà tres solars a la reserva de sòl públic impulsada per la Generalitat per construir entre 127 i 132 habitatges a preu assequible. Un d'aquests terrenys se situa al carrer Francesc Bordalba i Montardit, a la zona de Torre Salses, on l'alcalde va assegurar que "preveu un fort desplegament de sectors residencials".

Paral·lelament, l'alcalde lleidatà va iniciar converses amb professionals dels sectors de la construcció i la promoció immobiliària per avançar en el futur pacte per l'habitatge a la ciutat, compartint les primeres propostes amb aquests agents clau.

Creixement d'habitatges a les comarques lleidatanes

La consellera Paneque va revelar que el pla territorial sectorial d'habitatge estima un increment del 2,6% en el nombre de domicilis a Ponent fins al 2027, mentre que entre 2028 i 2032 aquest creixement serà del 3%. Durant la seva intervenció va explicar als alcaldes i regidors assistents les condicions de la primera convocatòria de reserva pública de solars, amb què el Govern pretén construir 50.000 habitatges socials fins al 2030.

"Podem aconseguir la meitat amb els solars que tenim disponibles", va assegurar Paneque, qui també va destacar que al Pla de Lleida hi ha 3 pisos públics per cada 1.000 habitants, superant la mitjana catalana que se situa en 2,2.

Evolució dels preus del lloguer en zones tensionades

L'anàlisi de l'evolució dels preus del lloguer als 21 municipis lleidatans declarats com a tensionats mostra un increment mitjà del 8,9% entre els darrers trimestres de 2023 i 2024, passant de 445,5 a 485,3 euros mensuals. Aquest augment ha estat especialment significatiu a Vielha, on els lloguers van créixer un 33,9% (de 546 a 731,1 euros), i a Alcarràs, amb un encariment del 30,5% (de 416,7 a 543,9 euros).

En canvi, a Lleida ciutat l'increment ha estat gairebé imperceptible, passant de 562,8 a 566,8 euros. També s'han registrat descensos en diversos municipis com Mollerussa, la Seu d'Urgell, Solsona, Sort, Ponts, Bellpuig i Linyola, tot i que molts d'aquests, especialment els pirinencs, han experimentat encariments progressius en els darrers anys.

Mesures específiques per a municipis petits

Una de les novetats anunciades per la consellera Paneque és l'elaboració d'un "pla específic" per adaptar el programa de construcció d'habitatge als municipis de menys de 2.000 habitants. "Molts tenen solars sense ús, estructures inacabades o espais infrautilitzats", va afirmar la responsable de Territori.

Paneque va insistir en què "cap solar no ha de quedar per construir per falta de finançament" i va reconèixer la necessitat d'agilitzar els tràmits urbanístics, considerant "absolutament inadmissible" que calgui esperar 4 o 5 anys per lliurar les claus d'un habitatge de nova construcció.