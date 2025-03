El manteniment de la vaga a Renfe pels sindicats minoritaris provoca cancel·lacions puntuals

Publicat per ep Creat: Actualitzat:

L’adhesió d’alguns treballadors de Renfe i Adif a la vaga que han mantingut activa els sindicats CGT, SF i Alferro ha provocat aquest dilluns cancel·lacions puntuals de trens, especialment en els serveis de Rodalies i Mitja Distància.

Fonts de Renfe citades per Europa Press situen en un 1,5% el seguiment durant el torn de nit i en un 11% en el del matí, i atribueixen les cancel·lacions a aquest seguiment minoritari i a la tardana desconvocatòria, per la qual cosa no va donar temps a reprogramar els torns.

CGT i SF tenen un representant cadascú al comitè d’empresa de Renfe, sobre un total de 13 seients, que es reparteixen a parts iguals UGT i CCOO (3 cada un) i, de forma majoritària, el sindicat de maquinistes (Semaf), amb 5 representants.

Aquest diumenge, Semaf, CCOO i UGT van decidir desconvocar la vaga després de mantenir una reunió amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i aconseguir que la nova empresa que creu la Generalitat per gestionar Rodalies continuï sent dins de Renfe.

També es va pactar que l'R1 continuarà sent administrada per Adif i que el procés de venda d’una participació minoritària de Renfe Mercancías a MSC estarà supeditat a que es mantingui la càrrega de treball del grup Renfe.

Tanmateix, els sindicats que mantenen la vaga defensen que la garantia que la nova empresa que gestioni Rodalies continuï controlada per Renfe és de només 2 anys, així com que a Mercancías el termini per assegurar la càrrega de treball serà de 5 anys. "Denunciem unes negociacions marcades per pressions polítiques i la falta de transparència, on ens han intentat silenciar", apunten des de CGT, que ha mantingut també les concentracions programades, com la de Barcelona Sants.