Trens suprimits a primera hora del matí i algun retard a Rodalies malgrat la desconvocatòria de la vaga

Alguns trens han estat suprimits a primera hora del matí aquest dilluns i hi ha retards puntuals al servei de Rodalies malgrat la desconvocatòria aquest diumenge per part de la majoria de sindicats de la vaga de treballadors de Renfe i Adif. Segons ha informat Rodalies, el motiu de les afectacions és perquè el pacte entre Ministeri de Transports, Conselleria de Territori i representants dels treballadors es va fer “a última hora”, i hi ha hagut problemes per reprogramar serveis que ja es preveien suprimits d’acord amb els serveis mínims. D'altra banda, una incidència tècnica d'un tren a l'estació de plaça Catalunya, les línies R1, R3 i R4 poden incrementar el temps de recorregut.