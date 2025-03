El cap dels antiavalots dels Mossos a Lleida, sobre les noves patrulles: "Veïns ens diuen que se senten més segurs"

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Els antiavalots dels Mossos a Lleida (ARRO) estan desenvolupant des del febrer un pla pilot a Catalunya que consisteix a dividir les unitats que habitualment es desplacen en furgonetes. Ara també patrullen amb equips de tres agents i van en totterrenys en aquells punts on es registren més delictes com l’Eix Comercial o el Barri Antic de Lleida.

Per què s’ha decidit fer aquest pla pilot a Ponent?

Des de fa temps s’estava valorant que les ARRO fessin un altre tipus de patrullatge. S’ha decidit posar-ho en marxa a Ponent per les característiques de territori i delinqüencials de la regió. Vam començar al febrer després que ens arribessin els vehicles tot terreny i el material necessari.

On es porta a terme aquest nou patrullatge?

Principalment al Barri Antic, l’Eix Comercial o l’Horta però també podem fer-ho on siguem requerits.

Com són aquests equips?

Es patrulla per trinomis, és a dir, per equips formats per tres agents (un conductor i dos efectius més), amb vehicles lleugers però amb el mateix material d’ordre públic. Guanyem una polivalència i una autonomia espectacular i tenim una visualització molt gran. Veïns i comerciants ens comenten que ara se senten més segurs. És un treball preventiu amb molt d’impacte i, de moment, els resultats són molt positius i esperem que hi hagi un descens dels delictes.

Robert Vieites, CAP de l’ARRO a Ponent.Jordi Echevarria

Són els especialistes en aldarulls. Quin és l’escenari actual?

A nivell de desordres públics s’ha registrat un descens en els darrers anys a la regió de Ponent i només hi ha fets puntuals.

Un dels últims va ser el que hi va haver a la plaça Josep Solans, al Barri Antic.

Cert. Tot va ser per una denúncia administrativa. Hem d’aportar seguretat al Barri Antic.

Participen en un gran nombre de serveis policials.

Nosaltres estem especialitzats a donar suport a les diferents unitats, especialment les de Seguretat Ciutadana, per exemple, quan hi ha aldarulls. Però també participem en controls, batudes o en dispositius preventius com el de decomissar armes blanques. Som polivalents i, amb aquest pla, encara ho som més. I si hi ha una cosa greu, allà ens trobaran.